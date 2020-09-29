За статистикою, 25% дорожньо-транспортних пригод спричиняють втомлені та сонні водії. Щоб не заснути за кермом, треба знати декілька цікавих способів, які підбадьорять вас й не дозволять створити аварійну ситуацію на дорозі.

Travel24 розповість, як не заснути за кермом.

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Кава

Найперше – кава. Звичайно, це не панацея, і дія цього підбадьорливого напою триватиме максимум 20 хвилин. Але шанси є.

Розмови з попутником

Хороша бесіда – простий, надійний та безкоштовний спосіб, коли мова заходить про те, як не заснути за кермом. Цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку. Головне не перестаратися та віддавати необхідну увагу руху на трасі. Якщо ж поруч сидячого пасажира хилить в сон, краще відправити його на заднє сидіння. Все тому, що його вигляд почне викликати сонливість і у вас.



Розмови з попутником / stocksy.com

Електронні сигналізатори втоми

Автомобіль можна обладнати системою, яка стежить за манерою руху водія та очима. Наприклад, коли авто перетинає прямі, виїжджає на узбіччя чи на зустрічну смугу без включеного поворотника, лунає неприємний сигнал. З такою сигналізацією ви точно не заснете за кермом. Також можна придбати сигналізатор втоми. Зовні такі прилади схожі на гарнітуру Bluetooth. Вони зчитують рухи голови, і якщо ви починаєте клювати носом, видають різкий звук.

Неприємна музика

Завжди в запасі потрібно мати музичні плейлисти, які у вас викликають огиду. Якщо ввімкнути таку музику можна викроїти у сну близько 20 хвилин.

Їжа

Ще один хороший спосіб збадьоритися у дорогі – сухарики, жуйки, горішки, маленькі цукерки бадьорять організм. Лускання смачного соняшникового насіння також не дозволить заснути. Спробуйте пожувати лимон чи кисле яблуко. І чим яскравіший смак – тим краще.



Їжа за кермом – не дає заснути / harchi.info

Гірчичники

Досить оригінальний метод іноді використовують екстремальні водії. Мова йде про гірчичники. Розташуйте його між лопаток. Через 15 – 20 хвилин настає подразливий ефект. І вам точно не захочеться спати.