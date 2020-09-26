Дотримання правил дорожнього руху – обов'язок кожного водія транспортного засобу, бо від цього залежить безпека. Але, навіть якщо ви впевнено почуваєтеся щодо цього в Україні, то не факт, що в інших країнах не виникне проблем, адже там багато безглуздих правил.

Travel24 зібрав для вас 5 найбільш кумедних правил дорожнього руху з усього світу.

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Коста-Рика

Тут цікаві правила щодо вживання алкоголю: згідно з ними, ви можете поєднувати алкоголь і керування транспортним засобом. Тобто ви маєте право сідати за кермо навіть з відкритою банкою пива або келихом шампанського. Але майте на увазі: якщо поліція зупинить вас п'яним – підете за ґрати. Пити можна, водити нетверезим – ні. Знайте міру!

Нью-Джерсі

Якщо водія зупинила поліція за якесь порушення на дорозі – треба посміхатися і тільки посміхатися. Ну, або тренувати "poker face". Вся річ у тому, що в такій ситуації правопорушнику заборонено хмуритися, оскільки за це поліцейський може виписати додатковий штраф.

Таїланд

Ні в якому разі не знімайте одяг за кермом: водіння топлес в країні заборонено – і чоловікам, і жінкам. І до речі, при їзді на чому-небудь двоколісному вам ще знадобиться шолом – його теж знімати не можна.



Водіння топлес у Таїланді заборонено / drivenn.ru

Кіпр

Забороняється водієві без необхідності знімати руки з керма, а також керувати автомобілем в "неналежному" положенні. Так що, якщо відчуєте непереборне бажання погрозити кулаком якомусь недосвідченому на дорозі або сісти зручніше, начувайтесь – штраф становить 25 євро.

Онтаріо

Тут дозволено перетин суцільної смуги. Дорожня розмітка носить попереджувальний, але не примусово-обмежувальний характер. Так що перетинати суцільну чи ні – вирішувати водієві.