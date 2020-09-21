Перед тим як вирушити у подорож на власному авто – вивчіть правила тієї країни, куди їдете. Бо у багатьох куточках світу є особливі ПДР, які треба знати, щоб не порушити місцеві закони й не отримати штраф.

Travel24 підготував для вас найбільш незвичайні правила дорожнього руху, які зустрічаються за кордоном.

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США

Жінкам заборонено сідати за кермо у вечірній сукні з довгим шлейфом.

У правилах також прописаний пункт про те, що машину не можна мити чи витирати старою спідньою білизною.

В штаті Пенсільванія водій зобов'язаний заховати машину, якщо вона злякає коня.

Франція

Кожен, кого зупинила французька поліція на дорозі, повинен пройти контроль тверезості, при цьому, водій повинен мати власний набір для тесту у салоні авто.



Алкотестер, який має бути в кожному авто / legal.agtl.com.ua

Італія

Поза межами міста водії можуть бути оштрафованими, якщо у них не увімкнені фари ближнього світла.

Якщо вас зупинить дорожня служба або поліція та побачать, що ви носите окуляри для зору, вони вимагатимуть пред'явити запасні окуляри. Якщо у вас їх не виявиться, будьте готові до штрафу.

Паркуватися можна лише у напрямку руху.

Якщо ви подорожуєте з домашніми улюбленцями, то ви не маєте права перевозити в автомобілі більше однієї тварини. В іншому випадку ви ризикуєте отримати великий штраф.



Перевозити в автомобілі не більше однієї тварини / ukr-prokat.com

Данія

Перед тим, як сісти за кермо, влада Данії вимагає у водія обов'язково зазирнути під машину, перевірити, чи немає там тварини або ж навіть людини. Якщо не виконаєте цю процедуру і це станеться на очах у поліції, ви ризикуєте отримати значний штраф за порушення правил дорожнього руху.

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Австрія

Забороняється використання відео реєстраторів, бо це вважається втручанням в особисте життя.

У багатьох міських зонах в австрійських містах, зокрема, у всій центральній частині Відня заборонено сигналити, тому особливо емоційним водіям доведеться уважно слідкувати за собою.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху!