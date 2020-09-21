Перед тем как отправиться в путешествие на собственной машине – изучите правила той страны, куда едете. Потому что во многих уголках мира есть особые ПДД, которые надо знать, чтобы не нарушить местные законы и не получить штраф.

Travel24 подготовил для вас самые необычные правила дорожного движения, которые встречаются за границей.

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США

Женщинам запрещено садиться за руль в вечернем платье с длинным шлейфом.

В правилах также прописан пункт о том, что машину нельзя мыть или вытирать старым нижним бельем.

В штате Пенсильвания водитель обязан спрятать машину, если она испугает лошадь.

Франция

Каждый, кого остановила французская полиция на дороге, должен пройти контроль трезвости, при этом, водитель должен иметь собственный набор для теста в салоне авто.



Алкотестер, который должен быть в каждой машине / legal.agtl.com.ua

Италия

За пределами города водители могут быть оштрафованы, если в них не включены фары ближнего света.

Если вас остановит дорожная служба или полиция и увидят, что вы носите очки для зрения, они потребуют предъявить запасные. Если у вас их не окажется, будьте готовы к штрафу.

Парковаться можно только по направлению движения.

Если вы путешествуете с домашними любимцами, то не имеете права перевозить в автомобиле более одного животного. В противном случае вы рискуете получить большой штраф.



Перевозить в автомобиле не более одного животного / ukr-prokat.com

Дания

Перед тем, как сесть за руль, власти Дании требуют у водителя обязательно заглянуть под машину, проверить, нет ли там животных или даже человека. Если не выполните эту процедуру и это произойдет на глазах у полиции, вы рискуете получить крупный штраф за нарушение правил дорожного движения.

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Австрия

Запрещается использования видеорегистраторов, потому что это считается вмешательством в личную жизнь.

Во многих городских зонах в австрийских городах, в частности, во всей центральной части Вены запрещено сигналить, поэтому особенно эмоциональным водителям придется внимательно следить за собой.

Соблюдайте правила дорожного движения!