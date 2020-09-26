Соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого водителя транспортного средства, поскольку от этого зависит безопасность. Но, даже если вы уверенно чувствуете себя в этом в Украине, то не факт, что в других странах не возникнет проблем, ведь там много бессмысленных правил.

Travel24 собрал для вас 5 самых забавных правил дорожного движения со всего мира.

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Коста-Рика

Здесь интересны правила употребления алкоголя: согласно им, вы можете сочетать алкоголь и управления транспортным средством. То есть вы имеете право садиться за руль даже с открытой банкой пива или бокалом шампанского. Но имейте в виду: если полиция остановит вас пьяным – пойдете за решетку. Пить можно, водить нетрезвым – нет. Знайте меру!

Нью-Джерси

Если водителя остановила полиция за какое-то нарушение на дороге – надо улыбаться и только улыбаться. Ну, или тренировать "poker face". Все дело в том, что в такой ситуации правонарушителю запрещено хмуриться, поскольку за это полицейский может выписать дополнительный штраф.

Таиланд

Ни в коем случае не снимайте одежду за рулем: вождение топлес в стране запрещено – и мужчинам, и женщинам. И кстати, при езде на чем-либо двухколесном вам еще понадобится шлем – его тоже снимать нельзя.



Вождение топлесс в Таиланде запрещено / drivenn.ru

Кипр

Запрещается водителю без необходимости снимать руки с руля, а также управлять автомобилем в "ненадлежащем" положении. Так что, если почувствуете непреодолимое желание пригрозить кулаком кому-то на дороге или сесть поудобнее, остерегайтесь – штраф составляет 25 евро.

Онтарио

Здесь разрешено пересечение сплошной полосы. Дорожная разметка носит предупредительный, но не принудительно-ограничительный характер. Так что пересекать сплошную или нет – решать водителю.