По статистике, 25% дорожно-транспортных происшествий вызывают уставшие и сонные водители. Чтобы не заснуть за рулем, надо знать несколько способов, которые взбодрят вас и не позволят создать аварийную ситуацию на дороге.

Travel24 расскажет, как не уснуть за рулем.

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Кофе

В первую очередь – кофе. Конечно, это не панацея, и действие этого бодрящего напитка продлится до 20 минут. Но шансы есть.

Разговоры с попутчиком

Хорошая беседа – простой, надежный и бесплатный способ, когда речь заходит о том, как не уснуть за рулем. Интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга. Главное не переусердствовать и отдавать должное внимание движения на трассе. Если же рядом сидящего пассажира клонит в сон, лучше отправить его на заднее сиденье. Все потому, что его вид начнет вызывать сонливость и у вас.



Разговоры с попутчиком / stocksy.com

Электронные сигнализаторы усталости

Автомобиль можно оборудовать системой, которая следит за манерой движения водителя и глазами. Например, когда авто пересекает прямые, выезжает на обочину или на встречную полосу без включенного поворотника, раздается неприятный сигнал. С такой сигнализацией вы точно не уснете за рулем. Также можно приобрести сигнализатор усталости. Внешне такие приборы похожи на гарнитуру Bluetooth. Они считывают движения головы, и если вы начинаете клевать носом, издают резкий звук.

Неприятная музыка

Всегда в запасе нужно иметь музыкальные плейлисты, которые у вас вызывают отвращение. Если включить такую ​​музыку можно выкроить у сна около 20 минут.

Еда

Еще один хороший способ взбодриться в дороге – сухарики, жвачки, орешки, маленькие конфеты бодрят организм. Схлопывание вкусных семян подсолнечника также не позволит заснуть. Попробуйте пожевать лимон или кислое яблоко. И чем ярче вкус – тем лучше.



Еда за рулем – не дает заснуть / harchi.info

Горчичники

Весьма оригинальный метод иногда используют экстремальные водители. Речь идет о горчичниках. Расположите его между лопаток. Через 15 – 20 минут наступает раздражающий эффект. И вам точно не захочется спать.