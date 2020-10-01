Чаще всего неопытные водители чувствуют себя неуверенно за рулем, поэтому и допускают ошибки, которые повышают риск аварии. Но с увеличением стажа уверенность в своих силах растет, и иногда именно она становится причиной нежелательных последствий.

Travel24 расскажет вам о 5 самых распространенных ошибок, которые допускают даже опытные водители.

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Снижение внимания

Это одна из главных ошибок. Ведь самоуверенные водители позволяют себе отвлекаться от дороги: говорят по телефону или с пассажирами, читают новости или пишут сообщения в соцсетях ... Но аварийная ситуация, которая грозит жизни, может возникнуть на дороге внезапно, и даже опытный водитель может не успеть вовремя среагировать.

Быстрая езда на плохих участках дороги

Если думаете, что большая скорость поможет вам "поймать" меньше ям – вы ошибаетесь. Ведь скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину и подшипники. Водитель рискует порвать покрышку, погнуть диск и разбить подшипники.

Несоблюдение дистанции

К излишней уверенности можно отнести и несоблюдение интервала и дистанции. Надо оставлять себе больше пространства. Дистанция особенно важна зимой, когда на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы.



Вот такой должна быть дистанция между машинами / bilety-pdd.com

Неправильное давление в шинах

Не стоит пренебрегать проверкой давления, потому что после скачков температуры он имеет свойство меняться. Больше всего давление в шинах падает с резким похолоданием, поэтому колеса лучше подкачать с рекомендованными заводом-изготовителем значений.

Грязные фары

Помните, что периодически надо смывать грязь с передних фар и задних фонарей, а лобовое стекло протирать не только снаружи, но и изнутри.