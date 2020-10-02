Что делать, если вас ограбили за рубежом: полезные советы
Все мы любим путешествовать и хотим получить максимум удовольствия во время поездки. Но иногда происходит то, чего так боятся туристы – кража. В такой ситуации главное – не паниковать и воспользоваться маленькими хитростями, которые надо спланировать заранее.
Travel24 расскажет, как действовать, если вас ограбили в путешествии.
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Заблокируйте карту
Если у вас украли не только наличные, но и кредитки, прежде всего заблокируйте их, чтобы никто не смог ими воспользоваться. Родственники или друзья могут прислать вам нужную сумму через сервис перевода денег.
Напишите заявление в полицию
Отправляйтесь в ближайшее отделение полиции и заявите о краже. Это все необходимо для получения справки-подтверждения потери документов и вещей. Вас попросят написать, что произошло, где и при каких обстоятельствах. Нужно рассказать все в мельчайших деталях.
Напишите заявление в полицию / ukrpravo.biz
Обратитесь в посольство
Следуйте в посольство или консульство вашей страны, чтобы получить свидетельство на возвращение, или подайте документы на новый загранпаспорт (если ты за границей надолго).
На всякий случай возьмите с собой в путешествие:
- минимум две цветные копии паспорта (или копию на телефоне или планшете)
- несколько фото на паспорт (размером 3,5 на 4,5)
- список экстренных контактных телефонных номеров
- список международных номеров вашего банка
- список посольств / консульств государства (с адресами и номерами телефонов), гражданином которой вы являетесь, в тех странах, какие вы собираетесь посетить
- недорогой запасной кошелек или специальный тайный кошелек для путешествий (поделите свои карты, наличные и документы на два кошелька: один носите с собой, второй оставляете в гостинице)
- туристический ваучер
Эти вещи Вам пригодится в том случае, если вас ограбят!
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