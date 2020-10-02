Все мы любим путешествовать и хотим получить максимум удовольствия во время поездки. Но иногда происходит то, чего так боятся туристы – кража. В такой ситуации главное – не паниковать и воспользоваться маленькими хитростями, которые надо спланировать заранее.

Travel24 расскажет, как действовать, если вас ограбили в путешествии.

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Заблокируйте карту

Если у вас украли не только наличные, но и кредитки, прежде всего заблокируйте их, чтобы никто не смог ими воспользоваться. Родственники или друзья могут прислать вам нужную сумму через сервис перевода денег.

Напишите заявление в полицию

Отправляйтесь в ближайшее отделение полиции и заявите о краже. Это все необходимо для получения справки-подтверждения потери документов и вещей. Вас попросят написать, что произошло, где и при каких обстоятельствах. Нужно рассказать все в мельчайших деталях.



Напишите заявление в полицию / ukrpravo.biz

Обратитесь в посольство

Следуйте в посольство или консульство вашей страны, чтобы получить свидетельство на возвращение, или подайте документы на новый загранпаспорт (если ты за границей надолго).

Свидетельство на возвращение – это временный документ, заменяющий загранпаспорт, если тот потерян. Свидетельство позволяет находиться на территории страны, в которой ты находишься, а также дает возможность вернуться на родину. Оно действует не более 30 дней со дня оформления. И в этот период нужно успеть улететь домой.

На всякий случай возьмите с собой в путешествие:

минимум две цветные копии паспорта (или копию на телефоне или планшете)

несколько фото на паспорт (размером 3,5 на 4,5)

список экстренных контактных телефонных номеров

список международных номеров вашего банка

список посольств / консульств государства (с адресами и номерами телефонов), гражданином которой вы являетесь, в тех странах, какие вы собираетесь посетить

недорогой запасной кошелек или специальный тайный кошелек для путешествий (поделите свои карты, наличные и документы на два кошелька: один носите с собой, второй оставляете в гостинице)

туристический ваучер

Эти вещи Вам пригодится в том случае, если вас ограбят!