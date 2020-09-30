Подорож на автомобілі з дитиною: корисні поради батькам
Багато батьків вважають, що діти та автомобільні подорожі – непоєднуване. Але насправді це не так, якщо все правильно спланувати та врахувати важливі моменти поїздки – дорога буде веселою та приємною.
Travel24 підготував декілька корисних порад для батьків, які подорожують з дітьми.
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Які переваги та недоліки автомобільних подорожей з дітьми?
Переваги:
- Істотна економія коштів, в тому числі – в довгих поїздках за кордон
- Можливість гнучко змінювати маршрут
- Незалежність від вимог авіакомпаній і перевізників до об'ємів і вмісту багажу
- Можливість дістатися до найвіддаленіших куточків, куди неможливо зручно доїхати громадським транспортом
- Не доведеться хвилюватися, що дитина завадить комусь або оточення – дитині
- У будь-який час можна зупинитися і зробити перерву в дорозі
Недоліки:
- Затори, ремонт доріг, кордони – все це затримки, які не можна точно передбачити
- Знадобиться ретельно планувати ночівлю, зупинки та відпочинок
- Підвищена відповідальність за дитину – це постійне моральне напруження для багатьох батьків
- Фізична втома і дорослих, і малюка здатна зіпсувати враження
Подорож на автомобілі з дитиною / rubryka.com
Коли варто розпочинати такі подорожі?
Якщо ви подорожуєте з немовлятами, то тільки на маленькі дистанції. З одного боку, це найбільш невибагливі й передбачувані пасажири. Більшу частину часу дитина спить і не вимагає багато уваги. З іншого – якщо щось піде не так, врегулювати ситуацію буде складніше.
Діти 1-2 років трохи складніші за немовлят, адже вони ще не можуть ходити, але вже вимагають простору, хочуть грати, слухати казки та капризувати. Сну стає менше і він не такий міцний. У цьому віці краще обмежитися найкоротшими дистанціями.
Діти у 2-4 роки дуже допитливі та дуже активні. В один момент, малюкові сподобається і зацікавить дорога. А вже через хвилину, потрібно обов'язково відволікати його.
Діти від 5 років вже практично не створюють клопотів, цілком можуть долати навіть великі дистанції, якщо подорож буде комфортною і захопливою.
Найкращий вік дитини для автомобільних подорожей / epravda.com.ua
Ну і не менш важливим є те, щоб продумати список занять для ваших дітей в дорозі. Так зможете зайняти їх корисними іграми, і час пролетить швидше.
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Що взяти з собою в автомобіль та багажник?
- Автокрісло або автолюлька – важливо підбирати під вік
- Столик-планшет для автокрісла з бортиками
- Шторки на вікнах від сонця
- Захист для сидіння або несесер з кишеньками й тримачами
- Справне блокування дверей і вікон
- Тримач для планшета
- Термосумка
- Дитяче відерце і лопатка
- Бутель з прісною чистою водою