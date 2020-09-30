Багато батьків вважають, що діти та автомобільні подорожі – непоєднуване. Але насправді це не так, якщо все правильно спланувати та врахувати важливі моменти поїздки – дорога буде веселою та приємною.

Travel24 підготував декілька корисних порад для батьків, які подорожують з дітьми.

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Які переваги та недоліки автомобільних подорожей з дітьми?

Переваги:

Істотна економія коштів, в тому числі – в довгих поїздках за кордон

Можливість гнучко змінювати маршрут

Незалежність від вимог авіакомпаній і перевізників до об'ємів і вмісту багажу

Можливість дістатися до найвіддаленіших куточків, куди неможливо зручно доїхати громадським транспортом

Не доведеться хвилюватися, що дитина завадить комусь або оточення – дитині

У будь-який час можна зупинитися і зробити перерву в дорозі

Недоліки:

Затори, ремонт доріг, кордони – все це затримки, які не можна точно передбачити

Знадобиться ретельно планувати ночівлю, зупинки та відпочинок

Підвищена відповідальність за дитину – це постійне моральне напруження для багатьох батьків

Фізична втома і дорослих, і малюка здатна зіпсувати враження



Подорож на автомобілі з дитиною / rubryka.com

Коли варто розпочинати такі подорожі?

Якщо ви подорожуєте з немовлятами, то тільки на маленькі дистанції. З одного боку, це найбільш невибагливі й передбачувані пасажири. Більшу частину часу дитина спить і не вимагає багато уваги. З іншого – якщо щось піде не так, врегулювати ситуацію буде складніше.

Діти 1-2 років трохи складніші за немовлят, адже вони ще не можуть ходити, але вже вимагають простору, хочуть грати, слухати казки та капризувати. Сну стає менше і він не такий міцний. У цьому віці краще обмежитися найкоротшими дистанціями.

Діти у 2-4 роки дуже допитливі та дуже активні. В один момент, малюкові сподобається і зацікавить дорога. А вже через хвилину, потрібно обов'язково відволікати його.

Діти від 5 років вже практично не створюють клопотів, цілком можуть долати навіть великі дистанції, якщо подорож буде комфортною і захопливою.



Найкращий вік дитини для автомобільних подорожей / epravda.com.ua

Ну і не менш важливим є те, щоб продумати список занять для ваших дітей в дорозі. Так зможете зайняти їх корисними іграми, і час пролетить швидше.

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Що взяти з собою в автомобіль та багажник?