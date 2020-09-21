Кожен з нас, рано чи пізно, зіткнеться з поїздкою. А подорож – це й дорога, під час якої часто не знаєш чим себе зайняти. Малим та дорослим пасажирам можна врятуватися від нудьги, занурившись у свої смартфони, але можна й провести час разом, погравши в гру.

Travel24 підготував добірку цікавих ігор, які не дадуть нудьгувати в дорозі.

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Онлайн ігри

Smash Hit

Від Вас вимагається розумно розрахувати відстань і час польоту кулі, щоб легко пройти через скляні об'єкти, які трапляються на вашому шляху. Графіка тут на висоті.

SimCity Buildit

Якщо хочете спорудити щось та відчути себе творцем – гра для вас. Тільки уявіть, ви створюєте своє власне місто, будуєте його з нуля. Завдання: зробити його розкішним і квітучим. Розвивайте своє творіння і стежте, щоб його жителі були усім задоволені. Гра неймовірно реалістична.



Гра SimCity Buildit / ea.com

PinOut

Це старий добрий пінбол в сучасному втіленні. Дії відбуваються в незвичайному каньйоні під ритмічні звуки й миготливе світло. Від цієї нехитрої гри складно відірватися.

Ігри на папері

Хрестики-нулики

На аркуші учасники ставлять свій знак (нуль або хрестик) один за одним. Кінець гри тоді, коли хтось виграє або коли закінчується аркуш паперу (ігрове поле).

Морський бій

Гра для двох. Мета – знищення кораблів супротивника. Вам знадобиться 2 поля 10x10. Кожен на своєму розставляє об'єкти, а на іншому полі позначає свої ходи. Гра затягує, тому це ідеальне заняття в дорозі.



Гра Морський бій / paralleli.if.ua

Словесні ігри

Хто це?

Візьміть кожен по аркушу паперу і намалюйте або напишіть щось. Загніть аркуш так, щоб вмісту не було видно та передайте сусідові. Нехай розгорне його та прикладе до голови так, щоб бачили всі, але не він. Гравець має право ставити такі питання, на які є відповідь "Так / Ні". Виграє той, хто відгадав більше слів.

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Алфавіт

Виберіть одну букву і по черзі називайте слова, які розпочинаються з неї. Ця гра тренує пам'ять і кмітливість. Програє той, хто не зможе назвати слово.

Асоціації

Один гравець говорить на вухо своєму сусідові будь-яке слово, той повинен моментально сказати на вухо наступного свою першу асоціацію з цим словом, другий – третій і так далі, доки слово не повернеться до першого.