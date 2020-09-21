Каждый из нас рано или поздно столкнется с поездкой. А путешествие – это и дорога, во время которой часто не знаешь чем себя занять. Маленьким и взрослым пассажирам можна спастись от скуки, погрузившись в свои смартфоны, но так же стоит провести время вместе, поиграв в игру.

Travel24 подготовил подборку интересных игр, которые не дадут скучать в дороге.

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Онлайн игры

Smash Hit

От Вас требуется разумно рассчитать расстояние и время полета пули, чтобы легко пройти через стеклянные объекты, которые случаются на вашем пути. Графика здесь на высоте.

SimCity Buildit

Если хотите соорудить что-то и почувствовать себя творцом – игра для вас. Только представьте, вы создаете свой собственный город, строите его с нуля. Задача: сделать его роскошным и процветающим. Развивайте свое творение и следите, чтобы его жители были всем довольны. Игра невероятно реалистична.



Игра SimCity Buildit / ea.com

PinOut

Это старый добрый пинбол в современном воплощении. Действия происходят в необычном каньоне под ритмичные звуки и мигающий свет. От этой нехитрой игры сложно оторваться.

Игры на бумаге

Крестики-нолики

На листе участники ставят свой знак (ноль или крестик) один за другим. Конец игры тогда, когда кто-то выигрывает или когда заканчивается лист бумаги (игровое поле).

Морской бой

Игра для двоих. Цель – уничтожение кораблей противника. Вам понадобится 2 поля 10x10. Каждый на своем расставляет объекты противника, а на другом поле обозначает свои ходы. Игра затягивает, поэтому это идеальное занятие в дороге.



Игра Морской бой / paralleli.if.ua

Словесные игры

Кто это?

Возьмите каждый по листу бумаги и нарисуйте или напишите что-то. Загните лист так, чтобы содержания не было видно и передайте соседу. Пусть развернет его и приложит к голове так, чтобы видели все, но не он. Игрок имеет право задавать такие вопросы, на которые ответ "Да / Нет". Выигрывает тот, кто отгадал больше слов.

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Алфавит

Выберите одну букву и по очереди называйте слова, которые начинаются с нее. Эта игра тренирует память и сообразительность. Проигрывает тот, кто не сможет назвать слово.

Ассоциации

Один игрок говорит на ухо своему соседу любое слово, тот должен моментально сказать на ухо следующему свою первую ассоциацию с этим словом, второй – третий и так далее, пока слово не вернется к первому.