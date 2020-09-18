Большинство путешественников, как и весь мир придерживаются осознанного карантина. Поэтому путешествия пришлось отложить на неопределенный срок. Но сидеть дома и скучать по этому поводу не стоит, ведь можно найти себе интересное занятие, чтобы скоротать время.

Travel24 подготовил подборку идей, чем заняться на карантине.

Читайте также: Душевный гайд по Киеву: познаем столицу на велосипеде

Навести порядок с фотографиями

Ранее фотоотчет из путешествия ограничивался длиной фотопленки – 24 – 36 кадров, из которых на печать попадало еще меньше. Сейчас с одного путешествия только на телефоне может быть несколько тысяч снимков. Убить время на карантине можно с сортировкой фотографий.

Поэкспериментировать на кухне

Сейчас самое время собраться с мыслями и, имея кучу свободного времени, приготовить блюда разных стран. Приготовьте то, что любите с детства, то, что вам удается лучше всего, и в конце концов то, до чего руки не доходили несколько лет. Так или иначе, это занятие стоит хотя бы одного карантинного дня.



Поэкспериментировать на кухне / UnSplash

Смонтировать видео с поездки

Чтобы сделать короткий ролик о вашем путешествие не обязательно заканчивать курсы видеомонтажа. Можно воспользоваться приложениями для телефона с готовыми шаблонами и понятными инструментами редактирования видео. И имет замечательную память о путешествии.

Посетить виртуальный музей, выставку или событие

Если не можете путешествовать физически, путешествуйте виртуально. Благодаря современным технологиям это сделать проще простого, тем более, что крупнейшие музеи мира давно завели виртуальные туры. Сидя на диване можно наблюдать за северным сиянием или присоединиться к экскурсии по музею Ван Гога, или же посетить Лувр не стоя в километровой очереди.

Посмотреть фильмы о путешествиях

Досмотрите сериал, который постоянно не хватало времени, или документальные фильмы и визуальные гиды с известных музеев мира, старые телезаписи театральных спектаклей и интересные фильмы о путешествиях, которые вдохновят и вас на новые.

Интересно: 6 трогательных фильмов, которые позовут в путешествие: подборка выходного дня

Завести тревел блог

Истории путешествий и полезные заметки можно оцифровать в виде блога или instagram. Это способ прорефлексировать над путешествиями и поделиться с друзьями полезной информацией. Замечательное, а главное полезное время провождение на карантине.

Читать вдохновляющие книги

Теперь отмазка "Не хватает времени на чтение" не актуальна, ведь времени достаточно. Пересмотрите свою литературу, перечитайте старые книги и не забудьте про хорошие современные.



Читать вдохновляющие книги / UnSplash

Спланировать будущее путешествие

Рано или поздно карантин завершится и мы постепенно вернемся к повседневной жизни и путешествий. Эта пауза – хороший шанс продумать ваш будущий маршрут и узнать больше об истории и культуре желаемой страны.