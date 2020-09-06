Фильмы часто спасают от одиночества, когда так хочется путешествовать, но не получается – включите приключенческий фильм. Потому что именно они вдохновляют на путешествия миллионы людей, ведь сюжет – это не просто увлекательная история, а призыв к действию – собрать вещи и убежать куда глаза глядят.

Travel24 подготовил для Вас 6 разножанровых фильмов о поездках в необычные места, в которых жизнь героев делится на до и после. Эта подборка порадует самого требовательного зрителя.

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"Дикая" / Wild

Год выхода: 2014

Жанр: драма, приключения

Режиссер: Жан-Марк Валле

Главные роли: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Михил Хейсман, Гэби Хоффманн

Фильм основан на реальных событиях. Он об одиноком путешествие запутанной в себе Шерил Стрейд, которая после развода с мужем и смерти матери решает пешком пройти часть тихоокеанской тропы Pacific Crest Trail в США длиной 1770 метров. Этот опасный горный путь, тянется через горы и леса, он живописен, но в то же время очень опасен, особенно для женщины, которая путешествует сама. Зато в таком маршруте – времени на подумать предостаточно.

"Дикая": смотрите трейлер онлайн

"Париж подождет" / Paris can wait

Год выхода: 2017

Жанр: романтика, комедия

Режиссер: Элинор Коппола

Главные роли: Алек Болдуин, Дайан Лэйн, Арно Виар, Седрик Монне

Анна – американка, поборовшая болезнь. Ей за пятьдесят, и на первый взгляд, она живет красивой жизнью, но вдруг отменяет поездку с мужем в Будапешт и принимает решение отправиться в Париж, а деловой партнер ее мужа предлагает составить компанию. Канны-Париж – не такой уж и длинный маршрут. Однако на этот раз он затягивается на два насыщенных впечатлениями дня, и герои совсем не спешат возвращаться.

"Париж подождет": смотрите трейлер онлайн

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"Путь" / Way

Год выхода: 2010

Жанр: комедия-драма

Режиссер: Эмилио Эстевес

Главные роли: Мартин Шин, Эмилио Эстевес, Дебора Кара Ангер, Джеймс Несбит

Врач из Калифорнии Том Эйвери любит спокойный, размеренный отдых, а его сын не представляет себя без приключений, путешествий и решает пройти по знаменитому Пути Святого Иакова. Во время бури в Пиренеях, в самом начале пути, парень погибает. Доктор Эйвери приезжает во Францию ​​за телом сына и его кремируют. Без подготовки, с урной праха в руках, Том отправляется по пути Святого Иакова, чтобы помочь своему единственному ребенку осуществить свое путешествие.

"Путь": смотрите трейлер онлайн

"Письма к Джульетте" / Letters to Juliet

Год выхода: 2010

Жанр: романтика, драма

Режиссер: Андреа Гуэрра

Главные роли: Аманда Сейфрид, Ванесса Редгрейв, Кристофер Иген, Франко Неро

Верона – идеальная декорация и полноценное действующее лицо этого фильма. В городе любви американка София вместе с другими волонтерами отвечает на письма к Джульетте. Героиня находит письмо 60-летней давности, в котором женщина – Клэр Смиф рассказывает о своих сильных чувствах к молодому человеку. София встречается с уже постаревшей Клэр и уговаривает ее совершить путешествие по Италии и отыскать любовь всей ее жизни. В кадре появляются захватывающие по красоте места: это и королева Верона с ее ареной, и средневековая деревня Суави, и озеро Гарда и невероятно душевная Тоскана.

"Письма к Джульетте": смотрите трейлер онлайн

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"Куда ты пропала, Бернадетт?" / Where'd You Go, Bernadette

Год выхода: 2019

Жанр: комедия, детектив

Режиссер: Ричард Линклейтер

Главные роли: Кейт Бланшет, Билли Крудап, Эмма Нельсон, Кристен Уиг, Джуди Грир

Право выбирать свой путь в жизни – пожалуй, лучшее, чего может достичь человек. Определенные жизненные обстоятельства разрушают творческую личность, однако правильный самоанализ, поддержка близких помогает идти дальше. Именно такая история лежит в основе этой ленты. Успешная и счастливая, на первый взгляд, женщина, которая в один прекрасный день решает все бросить и отправиться в путешествие, никому об этом не сказав. Для путешествия в поисках себя и вдохновения героиня выбрала Южный полюс. Она знает, что готовилась к этому приключению всю жизнь, чтобы перезапустить ее в нужный момент.

"Куда ты пропала, Бернадетт?": смотрите трейлер онлайн

"Прогулка по Риму" / Walk through Rome

Год выхода: 2017

Жанр: приключения

Режиссер: Карин Пройа

Главные роли: Карин Пройа, Раффаэль Буранелли, Сильвана Босси, Филипп Леруа

События ленты разворачиваются на фоне достопримечательностей столицы Италии. История рассказывает о 9-летнем мальчике Франческе, которому подарили билеты в Рим, чтобы осуществить мечту: увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу. Наступил долгожданный день поездки, но непредвиденные обстоятельства заставляют семью вернуться из Рима раньше. Франческо это не устраивает, и он решает уйти от мамы и самостоятельно добраться до Ватикана. Его младшая сестра Мария убегает вслед за ним. Как будут справляться несовершеннолетние дети в Вечном городе и какие приключения их ждут?

"Прогулка по Риму": смотрите трейлер онлайн

Приятных впечатлений и красивых виртуальных путешествий!