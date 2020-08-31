Каждому из нас нужно вдохновение, которое так часто покидает нас. Однако, есть отличный способ его вернуть - посетить новые, еще неизведанные места. А когда нет возможности отправиться в путешествие, можно хоть на часок "отправиться" в книгу. Ведь открывая ее, Вы не только переноситесь в любую часть мира, но и хотите новых приключений, и понимаете, что на самом деле Вам не хватает желания.

Журналисты Travel24 подготовили подборку интересных и небанальных книг о путешествиях, которые вдохновят на открытие новых уголков мира и Украины.

"Ешь, молись, люби!" / "Eat, pray, love"

Автор: Элизабет Гилберт

Год издания: 2006

Места в книге: Италия, Индия и Индонезия (о.Бали)

Хотя многие и обвиняют этот популярный роман в излишней сентиментальности и утверждает, что в магазинах ему место на полке с дешевым женским чтивом. Тем не менее, история женщины-писательницы, которая решилась на глобальные изменения в жизни и отправилась в путешествие по миру, покорила тысячи читателей. Лиз разочаровалась в семейной жизни и отчаялась в личном счастье, именно поэтому она отправляется странствовать, а вместе с тем начинает писать об этом книгу. На ее пути три страны на "И" - Италия, где она учится есть со вкусом; Индия, где проводит три месяца в поисках духовности; и Индонезия, где учится любить, как впервые.

В 2010 году была снята адаптация – одноименная романтическая комедия с Джулией Робертс в главной роли. Одним из продюсеров фильма выступил Брэд Питт.



Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" / IMDb

"В дороге" / "On the Road"

Автор: Джек Керуак

Год издания: 1957

Места в книге: США (Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Новый Орлеан), Мексика

Со времен первого издания культовый роман американского бунтаря Джека Керуака, успел создать немало отчаянных путешественников. Это книга о судьбе и боли целого поколения. Ее герои – люди дороги, те же хипстеры, битники, которые жили духом свободы и наслаждения. Их ценности – это путь из одного конца страны в другой, джаз, любовь, выпивка, травка и ночные беседы-откровение. Каждое новое поколение находило в битниках что то свое, и главный герой романа, скализуб, бабник и пьяница Дин Мориарти и его друг Сал Парадайз, и сегодня путешествуют на своем дребезжащем мустанге дорогой, которая никогда не кончится.

Экранизирована в 2012, она пережила второе рождение и прочно осела в списках лучших произведений века от Time, Observer и BBC, а потому вполне заслуженно считается must-read для увлеченных путешественников.

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"Маленькая парижская книжная лавка" / "The Little Paris Bookshop"

Автор: Нина Джордж

Год издания: 2016

Места в книге: Париж

Если вы цените художественную литературу, то бестселлер New York Times, авторства Нины Джордж для вас. Книга рассказывает историю Жана – владельца книжной баржи "Литературная аптека", он может исцелить любого, только не самого себя. Душевные терзания от воспоминаний о Манон, которая покинула его двадцать один год назад, разбили ему сердце и до сих пор тревожат душевные раны. Все, что она оставила, письмо, которое Жан никак не решается прочитать. Погрузившись в романтический сюжет вы попутешествуете баржей из Парижа на юг Франции. Мастерски описаны пейзажи, блюда, просто таки говорят "приготовь мне" и мелодраматический сюжет, позволят отдохнуть душой и начать фантазировать о своих странствиях. Для тех, кто захочет повторить маршрут героя, в книге есть подробная карта его путешествия.



Обложка книги "Маленькая парижская книжная лавка" / Yakaboo

"На все четыре стороны" / "On all four sides"

Автор: Адриан Гилл

Год издания: 2007

Места в книге: Япония, Америка, Африка, Шотландия, Куба, Индия

Адриан Хилл – британский журналист и критик, писал обычные записки путешественника, но поскольку он сам по себе человек уникален, то и книга получилась очень интересная. Страны о которых рассказывается в книге, вы увидите их такими, какими никогда раньше не представляли. Его острый ум и цепкие глаза умудряются заметить в любой стране то, что давно ускользало от внимания уставших или излишне восторженных путешественников. Хороший юмор и интересная манера письма как приятный бонус к самым рассказам, которые вызывают непреодолимое желание поскорее купить билеты и отправиться в путь, чтобы удостовериться лично, что все именно так, как описывает автор.

"Ukraїner. Страна изнутри" / "Ukraїner. Ukrainian Insider"

Автор: Богдан Логвиненко

Год издания: 2019

Места в книге: Слобожанщина, Подолье, Волынь

Книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции Украиной, которая продолжалась с лета 2016-го до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В ней собраны самые яркие моменты из путешествия уникальными уголками страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, трогают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной. Прочитав ее, вы захотите посетить все места, изображенные в книге.



Обложка книги "Ukraїner. Країна зсередини" / Ukraїner

"Искусство путешествовать" / "The Art of Travel"

Автор: Ален де Боттон

Год издания: первое - 2002, второе - 2018

Места в книге: Гаммерсмит, Лондон, Барбадос

В книге философских эссе о путешествиях британский писатель рефлексирует над понятием путешествия, сравнивая свой опыт с опытом других выдающихся путешественников. Вместе с французским поэтом Шарлем Бодлером и американским художником Эдвард Хоппер автор размышляет над романтикой придорожных кафе, заправок и аэропортов. А Гюстав Флобер становится проводником в экзотические страны, где часто ищем то, чего нам так не хватает дома... Автор со всей убедительностью докажет вам, что люди отправляются в путешествия не только для того, чтобы отдохнуть от дел и набраться впечатлений, но и для того , чтобы испытать ни с чем не сравнимые ощущения свободы от стереотипов - счастье.

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"Год в Провансе" / "A year in Provence"

Автор: Питер Мейл

Год издания: первое – 1989, второе – 2020

Места в книге: города и коммуны Прованса (Лакост, Менерб)

В обществе жены, а также с двумя большими собаками, автор книги осуществил свою заветную мечту переехал из шумного мегаполиса в живописное село на юге Франции, в старинный прованский дом. Они медленно познают особенности здешней жизни от традиционной кухни и местного французского диалекта к уникальной манеры общения провансальцев, ведь соседи постоянно помогают, развлекают, путают и не перестают удивлять британскую семью. Книга легко перенесет читателя в сказочную атмосферу Прованса – с его простыми земными наслаждениями и необычным ритмом жизни, в котором определяющими являются капризы природы, а не сюрпризы безумных будней, как в мегаполисах.



Обложка книги "Год в Провансе" / Буквоголик

"Шантарам" / "Shantaram"

Автор: Грегори Дэвид Робертс

Год издания: 2003

Места в книге: Индия

Книга о приключениях преступника, сбежавшего из австралийской тюрьмы. С фальшивыми документами на имя Линдсея Форда он убегает в одну из самых контрастных, противоречивых и загадочных стран мира, где его ждет множество испытаний судьбы. Но такой ли свободы стремился Лин, убегая из тюрьмы? Любителей востока порадует тщательное описание индийских трущоб и роскошных дворцов, безумных переполненных поездов, глухих сел и шумных мегаполисов. От первой до последней страницы книга пропитана искренней любовью автора к Индии, которой могут заразиться даже те, кто к прочтению "Шантарама" ни разу не интересовался этой страной.

В 2019 году права на экранизацию романа купила компания Уорнер Бразерс. Главные роли в фильме сыграют: индийский актер Аммитабх Баччан и американский - Джонни Депп. Премьера фильма запланирована на 2021 год.

"Весь мир. Записки велосипедиста "/" The whole world. Cyclist's notes "

Автор: Дэвид Бирн

Год издания: 2009

Места в книге: США (Ниагарский водопад ...), Турция, Аргентина, Великобритания

Свой способ передвижения по миру предложил фронтмен и основатель музыкальной группы Talking Heads, лауреат "Оскара" и "Грэмми" Дэвид Бирн. Оказалось, что шотландец предпочитает осматривать новые места с седла "двухколесного коня". За свою карьеру Бирну посчастливилось побывать почти во всех известных странах, а потому с читателями он щедро делится впечатлениями от пребывания в них, приспособленностью тех или иных краев к двухколесного транспорта, а также некоторыми отстраненными соображениями на различные актуальные темы. Он уверяет, что лучше всего наблюдать жизнь разных городов с сиденья велосипеда: такая точка обзора – быстрее, чем при ходьбе, и чуть выше пешеходов – не даст заскучать, но при этом позволит рассмотреть городской пейзаж в деталях, недоступных пассажирам, которие стремительно мчатся на автомобилях или поездах.



Обложка книги "Весь мир. Записки велосипедиста" / Publy

"Пляж" / "Beach"

Автор: Алекс Гарланд

Год издания: 1996

Места в книге: Таиланд (Сиамский залив, Бангкок)

В книге описывается история трех молодых путешественников, пытающихся отыскать спрятанный тайский остров, который, как они надеются, может стать для них раем на земле. Но, получив рай на земле, они сразу его потеряли. Однако история оборочивается несколько иным образом, когда на острове своей мечты они находят обустроенную коммуну из таких же приезжих европейцев. Со знанием дела автор описывает любимые темы: путешествие без планов и обратных билетов, райский остров в теплых водах, легкие наркотики и сообщество, на первый взгляд идеальное, которое живет в отрыве от повседневной цивилизации.

В 2000 году роман получил киноадаптацию осуществленную режиссером Дэнни Бойлом с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Разворачивайте одну из этих книг и отправляйтесь в увлекательное путешествие!