Кожен з нас потребує натхнення, яке так часто покидає нас. Проте, існує чудовий спосіб його повернути – відвідати нові, ще незвідані місця. А коли немає змоги вирушити в подорож, можна хоч на годинку “відправитися” в книгу. Адже відкриваючи її, Ви не лише переноситеся в будь-яку частину світу, а й надихаєтеся на нові пригоди, усвідомлюєте, що насправді Вам бракує лише бажання.

Журналісти Travel24 підготували добірку захоплюючих і небанальних книг про подорожі, які надихнуть на відкриття нових куточків світу та України.

"Їсти, молитися, кохати!" / "Eat, pray, love"

Автор: Елізабет Гілберт

Рік видання: 2006

Місця в книзі: Італія, Індія та Індонезія (о.Балі)

Хоч багато читачів і звинувачує цей популярний роман у зайвій сентиментальності й стверджує, що в магазинах йому місце на полиці з дешевим жіночим чтивом. Тим не менш, історія жінки-письменниці, яка зважилася на глобальні зміни в житті та відправилася в подорож по світу, підкорила тисячі читачів. Ліз розчарувалася в сімейному житті та зневірилася в особистому щасті, саме тому вона вирушає мандрувати, а разом з тим розпочинає писати про це книжку. На її шляху три країни на "І" – Італія, де вона вчиться їсти зі смаком; Індія, де проводить три місяці в пошуках духовності; та Індонезія, де вчиться кохати, наче вперше.

У 2010 році була знята адаптація – однойменна романтична комедія з Джулією Робертс у головній ролі. Одним із продюсерів фільму виступив Бред Пітт.



Кадр із фільму "Їсти, молитися, кохати" / IMDb

"У дорозі" / "On the Road"

Автор: Джек Керуак

Рік видання: 1957

Місця в книзі: США (Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Новий Орлеан), Мексика

З часів першого видання культовий роман американського бунтаря Джека Керуака, встиг створити немало відчайдушних мандрівників. Це книга про долю і біль цілого покоління. Її герої – люди дороги, ті самі хіпстери, бітники, які жили духом свободи і насолоди. Їхні цінності – це шлях з одного кінця країни в інший, джаз, кохання, випивка, травка і нічні бесіди-одкровення. Кожне нове покоління знаходило в бітниках щось своє, і головний герой роману, скализуб, бабій і п’яниця Дін Моріарті і його друг Сал Парадайз, і сьогодні мандрують на своєму деренчливому мустанзі дорогою, яка ніколи не скінчиться.

Екранізована в 2012, вона пережила друге народження і міцно осіла в списках кращих творів століття від Time, Observer і BBC, а тому цілком заслужено вважається must-read для захоплених мандрівників.

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"Маленька паризька книгарня" / "The Little Paris Bookshop"

Автор: Ніна Джордж

Рік видання: 2016

Місця в книзі: Париж

Якщо ви цінуєте художню літературу, то бестселер New York Times, авторства Ніни Джордж для вас. Книга розповідає історію Жана – власника книжкової баржі “Літературна аптека”, він може зцілити будь-кого, тільки не самого себе. Душевні терзання від спогадів про Манон, яка покинула його двадцять один рік тому, розбили йому серце і досі тривожать душевні рани. Усе, що вона залишила, лист, який Жан ніяк не наважується прочитати. Занурившись у романтичний сюжет ви помандруєте баржею з Парижа на південь Франції. Майстерно описані пейзажі, страви, що просто таки кажуть "зготуй мене" й мелодраматичний сюжет, дозволять відпочити душею й почати фантазувати про власні мандри. Для тих, хто захоче повторити маршрут героя в книзі є детальна мапа його подорожі.



Обкладинка книги "Маленька паризька книгарня" / Yakaboo

"На всі чотири сторони" / "On all four sides"

Автор: Адріан Гілл

Рік видання: 2007

Місця в книзі: Японія, Америка, Африка, Шотландія, Куба, Індія

Адріан Гілл – британський журналіст і критик, який писав звичайні записки мандрівника, але оскільки він сам по собі людина унікальна, то і книга вийшла дуже захоплююча. Країни про які розповідається у книзі, ви побачите їх такими, якими ніколи раніше не уявляли. Його гострий розум і чіпкі очі примудряються помітити в будь-якій країні те, що давно випадало від уваги втомлених або надміру захоплених мандрівників. Хороший гумор і цікава манера письма як приємний бонус до самих розповідей, які викликають непереборне бажання скоріше купити квитки і відправитися в дорогу, щоб упевнитися особисто, що все саме так, як описує автор.

"Ukraїner. Країна зсередини" / "Ukraїner. Ukrainian Insider"

Автор: Богдан Логвиненко

Рік видання: 2019

Місця в книзі: Слобожанщина, Поділля, Волинь

Книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. В ній зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Прочитавши її, ви забажаєте відвідати всі місцини, що зображені у книзі.



Обкладинка книги "Ukraїner. Країна зсередини" / Ukraїner

"Мистецтво подорожувати" / "The Art of Travel"

Автор: Ален де Боттон

Рік видання: перше – 2002, друге – 2018

Місця в книзі: Гаммерсміт, Лондон, Барбадос

У книжці філософських есеїв про мандри британський письменник рефлексує над поняттям подорожі, порівнюючи свій досвід із досвідом інших видатних мандрівників. Разом із французьким поетом Шарлем Бодлером та американським художником Едвардом Гоппером автор розмірковує над романтикою придорожніх кафе, заправок та аеропортів. А Гюстав Флобер стає провідником в екзотичні країни, де часто шукаємо те, чого нам так не вистачає вдома… Автор з усією переконливістю доведе вам, що люди відправляються в подорожі не тільки для того, щоб відпочити від справ і набратися вражень, але і для того, щоб випробувати ні з чим не порівнянні відчуття свободи від стереотипів – щастя.

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"Рік в Провансі" / "A year in Provence"

Автор: Пітер Мейл

Рік видання: перше – 1989, друге – 2020

Місця в книзі: міста і комуни Провансу (Лакост, Менерб)

У товаристві любої дружини, а також з двома великими собаками автор книжки здійснив свою найзаповітнішу мрію переїхав з галасливого великого міста в мальовниче село на півдні Франції, у старовинний прованський будинок. Вони поволі пізнають особливості тутешнього життя від традиційної кухні й місцевого французького діалекту до унікальної манери спілкування провансальців, адже сусіди повсякчас допомагають, розважають, плутають і не перестають дивувати британську родину. Книжка легко перенесе читача в казкову атмосферу Провансу — з його простими земними насолодами та незвичним ритмом життя, у якому визначальними є примхи природи, а не сюрпризи шалених буднів, як у мегаполісах.



Обкладинка книги "Рік у Провансі" / Буквоголик

"Шантарам" / "Shantaram"

Автор: Грегорі Девід Робертс

Рік видання: 2003

Місця в книзі: Індія

Книга присвячена пригодам злочинця, який втік з австралійської в’язниці. З фальшивими документами на ім’я Ліндсея Форда він тікає в одну з найбільш контрастних, суперечливих і загадкових країн світу, де його чекає безліч випробовувань долі. Та чи такої свободи прагнув Лін, втікаючи з в’язниці? Любителів сходу порадує детальний опис індійських нетрів і розкішних палаців, божевільних переповнених потягів, глухих сіл і галасливих мегаполісів. Від першої до останньої сторінки книга просякнута щирою любов’ю автора до Індії, якою можуть заразитися навіть ті, хто до прочитання "Шантарама" жодного разу не цікавився цією країною.

У 2019 році права на екранізацію роману купила компанія Уорнер Бразерс. Головні ролі в фільмі зіграють: індійський актор Аммітабх Баччан і американський – Джонні Депп. Прем’єра фільму запланована на 2021 рік.

"Весь світ. Записки велосипедиста" / "The whole world. Cyclist's notes"

Автор: Девід Бірн

Рік видання: 2009

Місця в книзі: США (Ніагарський водоспад…), Туреччина, Аргентина, Великобританія

Свій спосіб пересування по світу запропонував фронтмен і засновник музичної групи Talking Heads, лауреат "Оскара" і "Греммі" Девід Бірн. Виявилося, що шотландець воліє оглядати нові місця з сідла "двоколісного коня”. За свою кар'єру Бірну пощастило побувати майже у всіх відомих країнах, а тому з читачами він щедро ділиться враженнями від перебування в них, пристосованістю тих чи інших країв до двоколісного транспорту, а також деякими відстороненими міркуваннями на різні актуальні теми. Він запевняє, що найкраще спостерігати життя різних міст з сидіння велосипеда: така точка огляду – швидше, ніж при ходьбі, і трохи вище пішоходів – не дасть занудьгувати, але при цьому дозволить розглянути міський пейзаж в деталях, недоступних пасажирам що стрімко мчать на автомобілях або потягах.



Обкладинка книги "Весь світ. Записки велосипедиста" / Publy

"Пляж" / "Beach"

Автор: Алекс Гарланд

Рік видання: 1996

Місця в книзі: Таїланд (Сіамська затока, Бангкок)

У книзі описується історія трьох молодих мандрівників, що намагаються відшукати захований тайський острів, який, як вони сподіваються, може стати для них раєм на землі. Проте, здобувши рай на землі, вони одразу його втратили. Однак історія повертається дещо іншим чином, коли на острові своєї мрії вони знаходять облаштовану комуну з таких же приїжджих європейців. Зі знанням справи автор описує улюблені теми молодих ескапістів: подорож без планів і зворотних квитків, райський острів у теплих водах, легкі наркотики та співтовариство, на перший погляд ідеальне, що живе у відриві від повсякденної цивілізації.

У 2000 році роман отримав кіноадаптацію здійснену режисером Денні Бойлом з Леонардо Ді Капріо у головній ролі.

Розгортайте одну з цих книг і вирушайте у цікаву подорож !