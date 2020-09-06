Кінострічки часто рятують від самотності, коли так хочеться подорожувати, але не виходить – ввімкніть пригодницький фільм. Бо саме вони надихають на мандрівки мільйони людей, адже сюжет – це не просто захоплююча історія, а заклик до дії – зібрати речі і втекти світ заочі.

Travel24 підготував для Вас 6 різножанрових фільмів про поїздки у незвичайні місця, в яких життя героїв ділиться на до і після. Ця добірка порадує найвибагливішого глядача.

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"Дика" / Wild

Рік виходу: 2014

Жанр: драма, пригоди

Режисер: Жан-Марк Валле

Головні ролі: Різ Візерспун, Лора Дерн, Міхіль Хейсман, Гебі Хоффманн

Фільм заснований на реальних подіях. Він про одиноку подорож заплутаної в собі Шеріл Стрейд, яка після розлучення з чоловіком та смерті матері вирішує пішки пройти частину тихоокеанської стежки Pacific Crest Trail в США довжиною 1770 метрів. Це небезпечний гірський напрямок, що пролягає через гори та ліси, він мальовничий, але водночас дуже небезпечний, особливо для жінки, яка подорожує сама. Зате в такому маршруті – часу на подумати вдосталь.

"Дика": дивіться трейлер онлайн

"Париж почекає" / Paris can wait

Рік виходу: 2017

Жанр: романтика, комедія

Режисер: Елінор Коппола

Головні ролі: Алек Болдуін, Даян Лейн, Арно Віар, Седрік Монне

Анна – американка, що поборола хворобу. Їй за п’ятдесят, і на перший погляд, вона живе красивим життям, але раптом скасовує поїздку з чоловіком до Будапешту і приймає рішення податися в Париж, а діловий партнер її чоловіка пропонує скласти компанію. Канни-Париж – не такий вже й довгий маршрут. Однак цього разу він затягується на два насичених враженнями дні, і герої зовсім не поспішають повертатися.

"Париж почекає": дивіться трейлер онлайн

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"Шлях" / Way

Рік виходу: 2010

Жанр: комедія-драма

Режисер: Еміліо Естевес

Головні ролі: Мартін Шин, Еміліо Естевес, Дебора Кара Ангер, Джеймс Несбіт

Лікар з Каліфорнії Том Ейвері любить спокійний, розмірений відпочинок, а його син не уявляє себе без пригод, подорожей та вирішує пройти по знаменитому Шляху Святого Якова. Під час бурі в Піренеях, на самому початку дороги, хлопець гине. Доктор Ейвері приїжджає у Францію за тілом сина і його кремують. Без підготовки, з урною праху в руках, Том відправляється по шляху Святого Якова, щоб допомогти своїй єдиній дитині здійснити його останню подорож.

"Шлях": дивіться трейлер онлайн

"Листи до Джульєтти" / Letters to Juliet

Рік виходу: 2010

Жанр: романтика, драма

Режисер: Андреа Гуерра

Головні ролі: Аманда Сейфрід, Ванесса Редгрейв, Крістофер Іген, Франко Неро

Верона – ідеальна декорація та повноцінна дійова особа цього фільму. У місті кохання американка Софія разом з іншими волонтерами відповідає на листи до Джульєтти. Героїня знаходить лист 60-річної давнини, в якому жінка – Клер Сміф розповідає про свої сильні почуття до молодої людини. Софія зустрічається з уже пристарілою Клер і вмовляє її зробити подорож по Італії і відшукати кохання всього її життя. В кадрі з'являються захоплюючі по красі місця: це і королева Верона з її ареною, і середньовічне село Суаве, і озеро Гарда і неймовірно душевна Тоскана.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер онлайн

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"Де ти поділась, Бернадетт?" / Where’d You Go, Bernadette

Рік виходу: 2019

Жанр: комедія, детектив

Режисер: Річард Лінклейтер

Головні ролі: Кейт Бланшет, Біллі Крудап, Емма Нельсон, Крістен Віг, Джуді Грір

Право вибирати свій шлях в житті – мабуть, найкраще, чого може досягти людина. Певні життєві обставини руйнують творчу особистість, проте правильний самоаналіз, підтримка близьких допомагає йти далі. Саме така історія лежить в основі цієї стрічки. Успішна і щаслива, на перший погляд, жінка, яка в один прекрасний день вирішує все покинути та вирушити у подорож, нікому про це не сказавши. Для мандрівки у пошуках себе та натхнення героїня обрала Південний полюс. Вона знає, що готувалася до цієї пригоди все життя, щоб перезапустити його в потрібний момент.

"Де ти поділась, Бернадетт?": дивіться трейлер онлайн

"Прогулянка Римом" / Walk through Rome

Рік виходу: 2017

Жанр: пригоди

Режисер: Карін Пройа

Головні ролі: Карін Пройа, Рафаель Буранелі, Сільвана Босі, Філіпп Леруа

Події стрічки розгортаються на фоні пам’яток столиці Італії. Історія розповідає про 9-річного хлопчика Франческа, якому подарували квитки до Риму, щоб здійснити мрію: побачити знамениту Сикстинську капелу. Настав довгоочікуваний день поїздки, але непередбачувані обставини змушують сім’ю повернутися з Риму раніше. Франческо це не влаштовує, тож він вирішує втекти від мами і самостійно дістатися до Ватикану. Його молодша сестра Марія втікає слідом за ним. Як будуть давати собі раду неповнолітні діти у Вічному місті та які пригоди на них чекають?

"Прогулянка Римом": дивіться трейлер онлайн

Приємних вражень і гарних віртуальних мандрів!