Більшість мандрівників, як і весь світ дотримуються усвідомленого карантину. Тому подорожі довелося відкласти на невизначений термін. Але сидіти вдома і нудьгувати з цього приводу не варто, адже можна знайти собі цікаве заняття, щоб скоротати час.

Travel24 підготував добірку ідей, чим зайнятися на карантині.

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Навести порядок з фотографіями

Раніше фотозвіт з подорожі обмежувався довжиною фотоплівки – 24-36 кадрів, з яких на друк потрапляло ще менше. Зараз з однієї мандрівки тільки на телефоні може бути кілька тисяч знімків. Вбити час на карантині можна за сортуванням фотографій.

Поекспериментувати на кухні

Зараз саме час зібратися з думками й, маючи купу вільного часу, приготувати страви різних країв. Приготуйте те, що любите з дитинства, те, що вам вдається найкраще, і врешті-решт те, до чого руки не доходили кілька років.Так чи інакше, це заняття варто хоча б одного карантинного дня.



Поекспериментувати на кухні / UnSplash

Змонтувати відео з поїздки

Щоб зробити коротенький ролик про вашу мандрівку не обов’язково закінчувати курси відеомонтажу. Можна скористатися додатками для телефону з готовими шаблонами та зрозумілими інструментами редагування відео. І мату чудову пам’ятку про подорож.

Відвідати віртуальний музей, виставку чи подію

Якщо не можете подорожувати фізично, подорожуйте віртуально. Завдяки сучасним технологіям це зробити простіше простого, тим більше, що найбільші музеї світу давно завели віртуальні тури. Сидячи на дивані можна спостерігати за північним сяйвом або приєднатися до екскурсії музеєм Ван Гога, або ж відвідати Лувр не стоячи в кілометровій черзі.

Подивитися фільми про подорожі

Додивіться серіал, на який постійно не вистачало часу, подивіться документальні фільми та візуальні гіди з відомих музеїв світу, старі телезаписи театральних вистав та цікаві фільми про подорожі, які надихнуть і вас на нові.

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Завести тревел блог

Історії подорожей та корисні нотатки можна оцифрувати у вигляді блогу або instagram. Це чудовий спосіб прорефлексувати над подорожами та поділитися з друзями корисною інформацією. Чудове, а головне корисне проведення часу на карантині.

Читати надихаючі книги

Тепер відмазка "Не вистачає часу на читання" не актуальна, адже часу вдосталь. Перегляньте свою літературу, перечитайте старі книжки та не забудьте про хороші сучасні.



Читати надихаючі книги / UnSplash

Спланувати майбутню мандрівку

Рано чи пізно карантин завершиться і ми поступово повернемося до повсякденного життя та подорожей. Ця пауза – хороший шанс продумати ваш майбутній маршрут та дізнатися більше про історію та культуру бажаної країни.