Многие родители считают, что дети и автомобильные путешествия– несочетаемое. Но на самом деле это не так, если все правильно спланировать и учесть важные моменты поездки – дорога будет веселой и приятной.

Travel24 подготовил несколько полезных советов для родителей, путешествующих с детьми.

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Какие преимущества и недостатки автомобильных путешествий с детьми?

Преимущества:

Существенная экономия средств, в том числе – в длинных поездках за границу

Возможность гибко изменять маршрут

Независимость от требований авиакомпаний и перевозчиков к объемам и содержимого багажа

Возможность добраться до самых отдаленных уголков, куда невозможно удобно доехать общественным транспортом

Не придется волноваться, что ребенок помешает кому-то или окружения – ребенку

В любое время можно остановиться и сделать перерыв в дороге

Недостатки:

Пробки, ремонт дорог, границы – все это задержки, которые нельзя точно предсказать

Понадобится тщательно планировать ночевку, остановки и отдых

Повышенная ответственность за ребенка – это постоянное моральное напряжение для многих родителей

Физическая усталость и взрослых, и малыша способна испортить впечатление



Путешествие на автомобиле с ребенком / rubryka.com

Когда стоит начинать такие путешествия?

Если вы путешествуете с младенцами, то только на маленькие дистанции. С одной стороны, это наиболее неприхотливы и предполагаемые пассажиры. Большую часть времени ребенок спит и не требует много внимания. С другой – если что-то пойдет не так, урегулировать ситуацию будет сложнее.

Дети 1 – 2 лет немного сложнее младенцев, ведь они еще не могут ходить, но уже требуют пространства, хотят играть, слушать сказки и капризничать. Сна становится меньше и он не такой крепкий. В этом возрасте лучше ограничиться короткими дистанциями.

Дети в 2 – 4 года очень любознательны и очень активны. В один момент, малышу понравится и заинтересует дорога. А уже через минуту, нужно обязательно отвлекать его.

Дети от 5 лет уже практически не создают хлопот, вполне могут преодолевать даже большие дистанции, если путешествие будет комфортным и увлекательным.



Лучший возраст ребенка для автомобильных путешествий / epravda.com.ua

Ну и не менее важно – продумать список занятий для ваших детей в дороге. Так сможете занять их полезными играми, и время пролетит быстрее.

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Что взять с собой в автомобиль и багажник?