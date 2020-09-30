Путешествие на автомобиле с ребенком: полезные советы родителям
Многие родители считают, что дети и автомобильные путешествия– несочетаемое. Но на самом деле это не так, если все правильно спланировать и учесть важные моменты поездки – дорога будет веселой и приятной.
Travel24 подготовил несколько полезных советов для родителей, путешествующих с детьми.
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Какие преимущества и недостатки автомобильных путешествий с детьми?
Преимущества:
- Существенная экономия средств, в том числе – в длинных поездках за границу
- Возможность гибко изменять маршрут
- Независимость от требований авиакомпаний и перевозчиков к объемам и содержимого багажа
- Возможность добраться до самых отдаленных уголков, куда невозможно удобно доехать общественным транспортом
- Не придется волноваться, что ребенок помешает кому-то или окружения – ребенку
- В любое время можно остановиться и сделать перерыв в дороге
Недостатки:
- Пробки, ремонт дорог, границы – все это задержки, которые нельзя точно предсказать
- Понадобится тщательно планировать ночевку, остановки и отдых
- Повышенная ответственность за ребенка – это постоянное моральное напряжение для многих родителей
- Физическая усталость и взрослых, и малыша способна испортить впечатление
Путешествие на автомобиле с ребенком / rubryka.com
Когда стоит начинать такие путешествия?
Если вы путешествуете с младенцами, то только на маленькие дистанции. С одной стороны, это наиболее неприхотливы и предполагаемые пассажиры. Большую часть времени ребенок спит и не требует много внимания. С другой – если что-то пойдет не так, урегулировать ситуацию будет сложнее.
Дети 1 – 2 лет немного сложнее младенцев, ведь они еще не могут ходить, но уже требуют пространства, хотят играть, слушать сказки и капризничать. Сна становится меньше и он не такой крепкий. В этом возрасте лучше ограничиться короткими дистанциями.
Дети в 2 – 4 года очень любознательны и очень активны. В один момент, малышу понравится и заинтересует дорога. А уже через минуту, нужно обязательно отвлекать его.
Дети от 5 лет уже практически не создают хлопот, вполне могут преодолевать даже большие дистанции, если путешествие будет комфортным и увлекательным.
Лучший возраст ребенка для автомобильных путешествий / epravda.com.ua
Ну и не менее важно – продумать список занятий для ваших детей в дороге. Так сможете занять их полезными играми, и время пролетит быстрее.
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Что взять с собой в автомобиль и багажник?
- Автокресло или автолюлька – важно подбирать под возраст
- Столик-планшет для автокресла с бортиками
- Шторки на окнах от солнца
- Защита для сидения или несессер с кармашками и держателями
- Исправные блокировки дверей и окон
- Держатель для планшета
- Термосумка
- Детское ведерко и лопатка
- Бутыль с пресной чистой водой