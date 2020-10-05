Лучше, чтобы вы ни разу не воспользовались аптечкой, но планируя свой отпуск нужно помнить, что изменение климата, привычного ритма жизни и рациона питания – это стресс для организма. Поэтому, чтобы не испортить себе отдых, нужно заранее подготовиться к этому.

Travel24 расскажет вам, какие лекарства взять для взрослых и детей в путешествие, а также как правильно все сложить. Читайте также: Что делать, если вас ограбили за рубежом: полезные советы Какие лекарства взять взрослым? Ежедневные лекарства

Жаропонижающее ("Солпадеин", "Парацетамол")

Обезболивающее ("Ибупрофен", "Нурофен", "Панадол", "Нимесил")

Средства от диареи ("Имодиум", "Лоперамид")

Препараты при обезвоживании ("Регидрон")

Сорбент на случай пищевого отравления (активированный уголь или препараты на его основе)

Антигистаминные препараты для тех, кто склонен к аллергии ("Зиртек", "Аллертек")

Таблетки от укачивания ("Драмина", "Бетасерк")

Ферментные препараты, которые помогут при переедании ("Фестал", "Панкреатин", "Мезим")

Бинт, ватные палочки, вата или ватные диски

Перекись водорода или "Хлоргексидин" для обработки ран

Набор пластырей различных форм и размеров

Аптечка для взрослого / svitom.info Какие лекарства взять детям? Жаропонижающее ("Панадол", "Нурофен")

Спрей от боли в горле ("Ингалипт", "Хлорофиллипт", "Гексорал")

Капли или физраствор для промывания носа ("Називин", "Виброцил", "Пиносол")

Антисептик местного применения (йод или зеленка в виде карандаша)

Сорбент на случай пищевого отравления ("Энтеросгель", "Атоксил", "Полисорб")

Средство от диареи ("Смекта")

Антигистаминный препарат ("Фенистил", "Зиртек")

Электронный градусник Для пляжного отдыха, добавьте в аптечку средство от солнечных ожогов ("Пантенол", "Спасатель", "Бепантен")

Для горнолыжного курорта возьмите мазь от ушибов и растяжений ("Вольтарен", "Диклофенак")

В поход захватите мази для снятия раздражения от укусов насекомых ("Спасатель", "Псилобальзам")

Аптечка для ребенка / grippua.com.ua Интересно: Путешествие на автомобиле с ребенком: полезные советы родителям Как правильно сложить аптечку? Проверьте срок годности препаратов, которые будете брать с домашней аптечки

Оставьте лекарства в оригинальной упаковке – это поможет избежать лишних вопросов на границе.

Сохраните инструкцию, чтобы иметь возможность в любой момент уточнить международное название или дозировку

Отдайте предпочтение таблеткам и порошкам вместо жидкостей. Так вам не придется переживать о том, не разобьется ли флакон в чемодане