Аптечка путешественника: что взять с собой и как правильно сложить
Лучше, чтобы вы ни разу не воспользовались аптечкой, но планируя свой отпуск нужно помнить, что изменение климата, привычного ритма жизни и рациона питания – это стресс для организма. Поэтому, чтобы не испортить себе отдых, нужно заранее подготовиться к этому.
Travel24 расскажет вам, какие лекарства взять для взрослых и детей в путешествие, а также как правильно все сложить.
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Какие лекарства взять взрослым?
- Ежедневные лекарства
- Жаропонижающее ("Солпадеин", "Парацетамол")
- Обезболивающее ("Ибупрофен", "Нурофен", "Панадол", "Нимесил")
- Средства от диареи ("Имодиум", "Лоперамид")
- Препараты при обезвоживании ("Регидрон")
- Сорбент на случай пищевого отравления (активированный уголь или препараты на его основе)
- Антигистаминные препараты для тех, кто склонен к аллергии ("Зиртек", "Аллертек")
- Таблетки от укачивания ("Драмина", "Бетасерк")
- Ферментные препараты, которые помогут при переедании ("Фестал", "Панкреатин", "Мезим")
- Бинт, ватные палочки, вата или ватные диски
- Перекись водорода или "Хлоргексидин" для обработки ран
- Набор пластырей различных форм и размеров
Аптечка для взрослого / svitom.info
Какие лекарства взять детям?
- Жаропонижающее ("Панадол", "Нурофен")
- Спрей от боли в горле ("Ингалипт", "Хлорофиллипт", "Гексорал")
- Капли или физраствор для промывания носа ("Називин", "Виброцил", "Пиносол")
- Антисептик местного применения (йод или зеленка в виде карандаша)
- Сорбент на случай пищевого отравления ("Энтеросгель", "Атоксил", "Полисорб")
- Средство от диареи ("Смекта")
- Антигистаминный препарат ("Фенистил", "Зиртек")
- Электронный градусник
Аптечка для ребенка / grippua.com.ua
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Как правильно сложить аптечку?
- Проверьте срок годности препаратов, которые будете брать с домашней аптечки
- Оставьте лекарства в оригинальной упаковке – это поможет избежать лишних вопросов на границе.
- Сохраните инструкцию, чтобы иметь возможность в любой момент уточнить международное название или дозировку
- Отдайте предпочтение таблеткам и порошкам вместо жидкостей. Так вам не придется переживать о том, не разобьется ли флакон в чемодане