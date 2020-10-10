Коли за вікном мальовничі пейзажі – хочеться відчути себе ніби у кліпі чи фільмі. Така можливість є у кожного! Travel24 підготував мікс для подорожей за кермом, який дозволить вам проїхати ще зайву сотню-другу кілометрів.

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