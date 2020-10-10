Музика для подорожей на автомобілі: плейлист в дорогу
Коли за вікном мальовничі пейзажі – хочеться відчути себе ніби у кліпі чи фільмі. Така можливість є у кожного! Travel24 підготував мікс для подорожей за кермом, який дозволить вам проїхати ще зайву сотню-другу кілометрів.
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Плейлист в дорогу
- Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B
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- Halsey – New Americana
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- John Legend – Love Me Now
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- The Weeknd – Blinding Lights
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- Billie Eilish – No Time To Die
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- Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita
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- The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
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- Charlie Puth – We Don't Talk Anymore ft. Selena Gomez
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- John Legend – Wild ft. Gary Clark Jr.
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- Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
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Вмикайте музику та тисніть на газ!