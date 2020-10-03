Збираючись у подорож, подбайте про те, щоб було чим зайнятися в дорозі. Шлях буде довгим, і щоб не нудитися і провести час з користю, найкращий варіант – зануритися в читання. Найчастіше в дорогу беруть детективи, трилери, любовні романи або книги про подорожі.

Travel24 підготував для вас добірку книг, які допоможуть поринути в інший світ та відволічуть від дороги.

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"Фелікс Австрія"

Автор: Софія Андрухович

Рік виходу: 2014

Жанр: роман

Читач переноситься у Станіславів (нині Івано-Франківськ) початку XX століття. У центрі сюжету – непростий взаємозв'язок двох дівчат. Одна з них – шляхетна панянка, а інша – простолюдинка, яка волею долі стає для першої водночас служницею і сестрою, а може й ще кимось… А тим часом у місті відбуваються дивні й навіть таємничі події…

У 2020 році відбулася прем'єра стрічки "Віддана" режисерки Христини Сиволап, яка стала екранізацією цього роману.



"Фелікс Австрія" / oleksa.blog

"Тінь вітру"

Автор: Карлос Руїс Сафон

Рік виходу: 2001

Жанр: роман, пригоди

Світовий бестселер, перекладений понад 30-ма мовами світу. У ньому багато містики й Барселони. Коли головному герою Даніелу виповнюється 10 років, батько показує йому таємничий Цвинтар книг. Там хлопчик знаходить прокляту книгу, яка змінить усе його життя. Карколомний сюжет, небезпечні пригоди, і, звісно ж, справжнє кохання не відпускатимуть вас до останньої сторінки.



"Тінь вітру" / bookclub.ua

"Я стежу за тобою"

Автор: Тереза Дрісколл

Рік виходу: 2019

Жанр: трилер

Двоє привабливих хлопців підсіли до двох молоденьких дівчат біля вікна в поїзді й почали фліртувати. Сиділа неподалік Елла Лонгфилд не звертала на них уваги, поки випадково не почула, що хлопці тільки сьогодні вийшли з в'язниці. Її почали мучити сумніви. Втрутитися чи ні? Мало що можна очікувати від двох колишніх ув'язнених... зрештою, вона сама мати. У підсумку Елла вирішила не втручатися у справи молод. А на наступний ранок її буквально приголомшила новина: одна з тих дівчат, зеленоока Ганна, безслідно зникла... Пройшов рік. Ганну досі не знайшли, її попутників – теж. Еллу мучать докори сумління. І в довершення до всього, хтось шле їй листівки з погрозами. Хтось знає, що вона промовчала. Хтось стежить за нею. Хтось хоче, щоб вона відповіла за все…



Я стежу за тобою / otzovik.com

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"Диявол носить PRADA"

Автор: Лорен Вайсбергер

Рік виходу: 2003

Жанр: роман

Це книга must read для всієї жіночої половини людства. Головна героїня – молода дівчина, яка приїхала підкорювати Нью-Йорк і мріє побудувати кар'єру репортера. Вона потрапляє в журнал мод і розуміє, що те, про що вона мріяла все життя, виявляється кошмаром. Начальниця – справжнє стерво. Працювати доводиться практично цілодобово. А підвищення по кар'єрних сходах, схоже, не світить. Але все може змінитися, якщо взяти себе в руки й повірити у свої сили…



"Диявол носить PRADA" / pinterest.com

"Смерть – справа одинока"

Автор: Рей Бредбері

Рік виходу: 2009

Жанр: детектив

1949 рік. Венеція, штат Каліфорнія. "Американські гірки" розібрані на металолом. Кінотеатр на пірсі порожній і закритий. У клітці лева, затопленій у каналі, знаходять мертве тіло. Перше з багатьох ... Всі схильні вважати, що ніякого зв'язку між смертями немає. Крім детектива Елмо Крамлі та дивного парубка, який цілими днями просиджує за друкарською машинкою і розсилає свої розповіді в журнали "Чорна маска", "Надприродні історії", "Мадмуазель"… Ця книга триматиме в напрузі вас до кінця.



"Смерть – справа одинока" / burninghut.ru

Приємного читання!