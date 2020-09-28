Після важкої роботи та турбот у домі треба добре відпочити, щоб потім повернутись до рутинних справ з новими силами. Але, не менш важливим у подорожі є компанія. Не завжди ми обираємо правильних попутників й тоді поїздка стає невдалою.

Travel24 розповість з ким вам радять подорожувати зірки.

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Козеріг

Якщо хочете бути в гармонії з попутниками, то найкраще вирушати у подорож з Рибами, Скорпіонами та Раками. Саме ці водяні знаки зроблять вашу подорож красивою, а поки вони захоплюватимуться культурними пам’ятками, ви в цей час слідкуватимете за графіком маршруту.

Водолій

Найкраще подорожувати з Овном, Левом та Стрільцем. Ваша подорож буде шаленою, ці знаки підтримають всі запропоновані ідеї, якими б безглуздими вони не були.

Риби

Вам буде комфортно в компанії Тельців, Козерогів та Левів. Ваша команда ідеально розподілить обов'язки, що значно полегшить планування поїздки та саму подорож.



Ідеальна команда / UnSplash

Овен

Оскільки ви любите затіяти щось неймовірне, кращих приятелів за Стрільця, Близнюків та Водолія не знайти. Вони не сковуватимуть вас, а навпаки подарують більше свободи – те, що так необхідно Овнам.

Телець

Щоб трохи урівноважити ваше внутрішнє полум’я, треба брати з собою Діву та Козерога. Це знаки, які під час подорожі покажуть свою силу та вірність.

Близнюки

Овен, Лев та Стрілець – ось ідеальна компанія для вас. Подорож буде мегапозитивною. А коли будете переживати, ці знаки заспокоять вас і поведуть за собою.



Найкраща підтримка / UnSplash

Рак

Занурившись у свої мрії, ви легко можете заблукати у будь-якому місці, тому Телець, Діви й Козерог прийдуть на допомогу. Або ж встановлять на телефон програму, яка завжди дозволить їм знайти вас.

Лев

Ви легко зможете відкритися поряд з Овном, Левом та Стрільцем. Ваша гордість не стане перепоною для них. Навіть, якщо спонтанно зміниться напрямок подорожі, вони завжди підтримають і підуть за вами.

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Діва

Вам буде комфортно з Рибами, Раками й Скорпіонами. Водяні знаки допоможуть зупинити критику з вашої сторони щодо всього. Одним словом – втихомирять вас.

Терези

Овен, Лев та Стрілець – ось ідеальна команда для подорожі. Їхня впевненість і рішучість зможе перемогти постійні вагання Терезів. А на те, що ви б ніколи не сказали "так", вони дадуть відповідь за вас.



Рішучість замість вагань / UnSplash

Скорпіон

Вам буде комфортно з Тельцями, Дівами та Козерогами. З ними ви нарешті зможете відпустити свою паніку та просто віддатися моменту.

Стрілець

Прийняти шалені рішення та спробувати неможливе – вам найкраще з Близнюками, Терезами та Водоліями. З кожним з них, зможете організувати вечірку за декілька хвилин.