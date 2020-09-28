После тяжелой работы и забот в доме надо хорошо отдохнуть, чтобы потом вернуться к рутине с новыми силами. Но не менее важным в путешествии является компания. Не всегда мы выбираем правильных попутчиков, и тогда поездка становится неудачной.

Travel24 расскажет с кем вам советуют путешествовать звезды.

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Козерог

Если хотите быть в гармонии с попутчиками, то лучше отправляться в путешествие с Рыбами, Скорпионами и Раками. Именно эти водяные знаки сделают ваше путешествие красивым, а пока они будут восхищаться культурными памятками, вы в это время будете следить за графиком маршрута.

Водолей

Лучше путешествовать с Овном, Львом и Стрельцом. Ваше путешествие будет сумасшедшим, эти знаки поддержат все предложенные идеи, какими бы нелепыми они ни были.

Рыбы

Вам будет комфортно в компании Тельцов, Козерогов и Львов. Ваша команда идеально распределит обязанности, что значительно облегчит планирование поездки и само путешествие.



Идеальная команда / UnSplash

Овен

Поскольку вы любите затеять что-то невероятное, лучших друзей за Стрельца, Близнецов и Водолея не найти. Они не будут сковывать вас, а наоборот подарят больше свободы – то, что так необходимо Овнам.

Телец

Чтобы немного уравновесить ваше внутреннее пламя, нужно брать с собой Деву и Козерога. Это знаки, которые во время путешествия покажут свою силу и верность.

Близнецы

Овен, Лев и Стрелец – вот идеальная компания для вас. Путешествие будет мегапозитивным. А когда будете переживать, эти знаки успокоят вас и поведут за собой.



Лучшая поддержка / UnSplash

Рак

Погрузившись в свои мечты, вы легко можете заблудиться в любом месте, поэтому Телец, Девы и Козерог придут на помощь. Или же установят на телефон программу, которая всегда позволит им найти вас.

Лев

Вы легко сможете открыться рядом с Овном, Львом и Стрельцом. Ваша гордость не станет преградой для них. Даже если спонтанно изменится направление путешествия, они всегда поддержат и пойдут за вами.

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Дева

Вам будет комфортно с Рыбами, Раками и Скорпионами. Водяные знаки помогут остановить критику с вашей стороны по поводу всего. Одним словом – усмирят вас.

Весы

Овен, Лев и Стрелец – вот идеальная команда для путешествия. Их уверенность и решительность сможет победить постоянные колебания Весов. А на то, что вы бы никогда не сказали "да", они ответят за вас.



Решительность вместо колебаний / UnSplash

Скорпион

Вам будет комфортно с Тельцами, Девами и Козерогами. С ними вы наконец сможете отпустить свою панику и просто отдаться моменту.

Стрелец

Принять безумные решения и попробовать невозможное – вам лучше всего с Близнецами, Весами и Водолеями. С каждым из них, сможете организовать вечеринку за несколько минут.