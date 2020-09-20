В час пандемії десятки мандрівників були змушені скасувати поїздки. Зараз же, вони сумують за цими враженнями, але є вихід –література. Відкриваючи книги про подорожі, ви знову зможете перенестися в будь-яку частину світу. Очевидно, що карантин закінчиться, тому читаючи – надихайтеся здійснити навколосвітню подорож.

Travel24 підготував добірку захоплюючих книг, які відволічуть вас від карантину.

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"Навколо світу за 280$", Валерій Шанін

Як стає ясно з назви книги, на її сторінках відомий російський мандрівник ділиться власним досвідом навколосвітньої подорожі за зовсім невелику суму. Валерій Шанін вирушив в дорогу, взявши російський паспорт з монгольською візою і 300 $. Через три роки, проїхавши через Китай, Південно-Східну Азію, Австралію, Нову Зеландії й Південну Америку, він повернувся назад до Росії, і 20 $ ще залишалося ... Книга, блискавично стала бестселером після розміщення в мережі.

"В диких умовах", Джон Кракауер

Відомий американський автор описує життя Крістофера Меккендлесса, більше відомого всім під псевдо "Алекс Супербродяга". Неймовірна історія людини, яка віддала все, що мала, на благодійність, та вирушила в подорож Америкою, щоб врешті оселитись жити на Алясці в абсолютно диких умовах. За історією книги Шоном Пенном був знятий чудовий однойменний фільм.



"В диких умовах", Джон Кракауер / novograd.city

"Одноповерхова Америка", Ілля Ільф та Євгеній Петров

У далекому 1935 році Ільф і Петров, будучи кореспондентами газети "Правда", вирушили США, де прожили більш як три місяці, двічі об'їхавши країну від Атлантичного до Тихого океанів. На щойно придбаному "форді", в супроводі подружжя Адамсів, вони побували в хмарочосах Нью-Йорка, в особняках магнатів і промисловців. Їх враження від Сполучених Штатів лягли в основу подорожніх нотаток під назвою "Одноповерхова Америка", які вони написали на диво швидко, влітку 1936 року.

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"Три чашки чая", Грег Мортенсон

Вражаюча історія про те, як звичайна людина, не володіючи нічим, крім рішучості, здатна самотужки змінити світ. Грег Мортенсон підробляв медбратом, ночував у машині, а своє нечисленне майно тримав у камері схову. На згадку про загиблу сестру він вирішив підкорити найскладнішу гору К2. Ця спроба мало не коштувала йому життя, якби не допомога місцевих жителів. Кілька днів, проведених у відрізаному від цивілізації пакистанському селі, вразили Грега настільки, що він вирішив зібрати необхідну суму і повернутися до Пакистану, щоб побудувати школу для сільських дітей, і спорудив 145. Книга була видана в 48 країнах і в кожній з них стала бестселером.



"Три чашки чая" Грег Мортенсон / depcount.com

"Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів", Йоко Тавада

"Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів" — захоплива історія молодої японської танцівниці, яка гастролює по Європі на поїзді. Нові міста і нові, незвичайні сни й мрії. "З цього потяга неможливо зійти. Життя — довга подорож у вагоні на нижній полиці. Подорож в місто, якого немає".