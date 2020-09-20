Во время пандемии десятки путешественников были вынуждены отменить поездки. Сейчас же они грустят по этим впечатлениями, но есть выход – литература. Открывая книги о путешествиях, вы снова можете перенестись в любую часть мира. Конечно, карантин закончится, поэтому читая – вдохновляйтесь совершить кругосветное путешествие.

Travel24 подготовил подборку увлекательных книг, которые отвлекут вас от карантина.

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"Вокруг света за 280 $", Валерий Шанин

Как становится ясно из названия книги, на ее страницах известный российский путешественник делится собственным опытом кругосветного путешествия за совсем небольшую сумму. Валерий Шанин отправился в дорогу, взяв российский паспорт с монгольской визой и 300 $. Через три года, проехав через Китай, Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию и Южную Америку, он вернулся в Россию, и 20 $ еще оставалось ... Книга, молниеносно стала бестселлером после размещения в сети.

"В диких условиях", Джон Кракауэр

Известный американский автор описывает жизнь Кристофера Меккендлесса, больше известного всем под псевдонимом "Алекс Супербродяга". Невероятная история человека, который отдал все, что имел, на благотворительность, и отправился в путешествие по Америке, чтобы в конце поселиться жить на Аляске в совершенно диких условиях. По истории книги Шоном Пенном был снят замечательный одноименный фильм.



"В диких условиях", Джон Кракауэр / novograd.city

"Одноэтажная Америка", Илья Ильф и Евгений Петров

В далеком 1935 году Ильф и Петров, будучи корреспондентами газеты "Правда", отправились в США, где прожили более трех месяцев, дважды объехав страну от Атлантического до Тихого океанов. На только что приобретенном "форде", в сопровождении супругов Адамс, они побывали на небоскребах Нью-Йорка, в особняках магнатов и промышленников. Их впечатления от Соединенных Штатов легли в основу путевых заметок под названием "Одноэтажная Америка", которые они написали на удивление быстро, летом 1936 года.

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"Три чашки чая", Грег Мортенсон

Поразительная история о том, как обычный человек, не обладая ничем, кроме решительности, способен в одиночку изменить мир. Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а свое немногочисленное имущество держал в камере хранения. В память о погибшей сестре он решил покорить самую сложную гору К2. Эта попытка чуть ли не стоила ему жизни, если бы не помощь местных жителей. Несколько дней, проведенных в отрезанной от цивилизации пакистанской деревушке, потрясли Грега настолько, что он решил собрать необходимую сумму и вернуться в Пакистан, чтобы построить школу для сельских детей, и построил 145. Книга была издана в 48 странах и в каждой из них стала бестселлером.



"Три чашки чая" Грег Мортенсон / depcount.com

"Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов", Йоко Тавада

"Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов" – увлекательная история молодой японской танцовщицы, которая гастролирует по Европе на поезде. Новые города и новые, необычные сны и мечты. "С этого поезда невозможно сойти. Жизнь – долгое путешествие в вагоне на нижней полке. Путешествие в город, которого нет".