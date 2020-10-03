Собираясь в путешествие, позаботьтесь о том, чтобы было чем заняться в дороге. Путь будет долгим, и чтобы не томиться и провести время с пользой, лучший вариант – окунуться в чтение. Чаще всего в дорогу берут детективы, триллеры, любовные романы или книги о путешествиях.

Travel24 подготовил для вас подборку книг, которые помогут окунуться в другой мир и отвлекут от дороги.

Похоже: Путешественник на карантине: 5 вдохновляющих книг о путешествиях

"Феликс Австрия"

Автор: София Андрухович

Год выхода: 2014

Жанр: роман

Читатель переносится в Станиславов (ныне Ивано-Франковск) начала XX века. В центре сюжета – непростая взаимосвязь двух девушек. Одна из них – благородная барышня, а другая – простолюдинка, которая волей судьбы становится для первой одновременно служанкой и сестрой, а может и еще кем-то ... А тем временем в городе происходят странные и даже таинственные события ...

В 2020 году состоялась премьера фильма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап, которая стала экранизацией этого романа.



"Феликс Австрия" / oleksa.blog

"Тень ветра"

Автор: Карлос Руис Сафон

Год выхода: 2001

Жанр: роман, приключения

Мировой бестселлер, переведенный более чем 30-ти языками мира. В нем много мистики и Барселоны. Когда главному герою Даниэлу исполняется 10 лет, отец показывает ему таинственное кладбище книг. Там мальчик находит проклятую книгу, которая изменит всю его жизнь. Сногсшибательный сюжет, опасные приключения, и, конечно же, любовь не отпускать вас до последней страницы.



"Тень ветра" / bookclub.ua

"Я слежу за тобой"

Автор: Тереза ​​Дрисколл

Год выхода: 2019

Жанр: триллер

Двое привлекательных ребят подсели к двум молоденьким девушкам у окна в поезде и начали флиртовать. Сидела неподалеку Элла Лонгфилд и не обращала на них внимания, пока случайно не услышала, что ребята только сегодня вышли из тюрьмы. Ее начали мучить сомнения. Вмешаться или нет? Мало что можно ожидать от двух бывших заключенных ... в конце концов, она сама мать. В итоге Элла решила не вмешиваться в дела молодежи. А на следующее утро ее буквально ошеломила новость: одна из тех девушек, зеленоглазая Анна, бесследно исчезла ... Прошел год. Анну до сих пор не нашли, ее попутчиков – тоже. Эллу мучают угрызения совести. И в довершение ко всему, кто-то шлет ей открытки с угрозами. Кто знает, что она промолчала. Кто-то следит за ней. Кто-то хочет, чтобы она ответила всего ...



"Я слежу за тобой" / otzovik.com

Читайте также: Travel-гороскоп: с каким знаком зодиака вам лучше всего отправляться в путешествие

"Дьявол носит PRADA"

Автор: Лорен Вайсбергер

Год выхода: 2003

Жанр: роман

Это книга must read для всей женской половины человечества. Главная героиня – молодая девушка, которая приехала покорять Нью-Йорк и мечтает построить карьеру репортера. Она попадает в журнал мод и понимает, что, то о чем она мечтала всю жизнь, оказывается кошмаром. Начальница – настоящая стерва. Работать приходится практически круглосуточно. А повышение по карьерной лестнице, похоже, не светит. Но все может измениться, если взять себя в руки и поверить в свои силы ...



"Дьявол носит PRADA" / pinterest.com

"Смерть – дело одинокое"

Автор: Рэй Брэдбери

Год выхода: 2009

Жанр: детектив

1949 годы. Венеция, штат Калифорния. "Американские горки" разобраны на металлолом. Кинотеатр на пирсе пустой и закрытый. В клетке льва, затопленной в канале, находят мертвое тело. Первое из многих ... Все склонны считать, что никакой связи между смертями нет. Кроме детектива Элмо Крамли и удивительного парня, который целыми днями просиживает за пишущей машинкой и рассылает свои рассказы в журналы "Черная маска", "Сверхъестественные истории", "Мадмуазель" ... Эта книга будет держать в напряжении вас до конца.



"Смерть – дело одинокое" / burninghut.ru

Приятного чтения!