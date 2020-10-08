Самый непредсказуемый туристический сезон последних десятилетий – сезон 2020 года. Немало неожиданностей он подготовил как для туристов, так и для туроператоров и перевозчиков. Как оказалось, вернуть потраченные деньги – не так просто.

Во многих случаях путешественники планируют поездку заранее: бронируют тур или покупают билеты за месяц или раньше. Но пандемия внесла свои коррективы в туристическое жизни мира. Она остановила автобусы и поезда, приземлила самолеты, оставила дома туристов. Как получить свои деньги за отпуск назад – читайте в материале журналистов 24 канала.

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"Подвешенные" туры

Мечта полететь 2020 году на отдых так и осталась для многих украинский мечтой, как и желание вернуть уплаченное.

Туроператоры не способны возвращать деньги. Даже если бы они начали возвращать их часть, то бы обанкротились,

– подтвердил профессиональный путешественник Максим Циркель.

Туроператоры придумали другие варианты. Они предлагают 2 опции.

► Первая – ждать. То есть отправиться в то же запланированное путешествие, но позже, только откроют соответствующее направление.

► Вторая – выбрать тур на уплаченную сумму к тем странам, которые сейчас открыты для туризма. Впрочем "зависшие" туры имеют сроки годности.

По словам Циркеля, люди должны использовать те средства, которые у них зависли из-за карантина, не позднее, чем до конца марта 2021 года.

Изменится ли стоимость путешествий

Стоимость "зависших" туров может меняться. Часто цена зависит от колебания курса валют.

"Некоторые операторы идут навстречу туристам и замораживают цену по курсу того дня, когда люди платили. Ведь сейчас курс валют гораздо выше. Есть и другие операторы, которые перечисляют по нынешнему курсу", – отметил Максим Циркель.



Туристический сезон 2020 / Фото Making Different

Договор – надежный помощник

Юристы советуют: перед тем, как выяснять отношения с туристической компанией, стоит пересмотреть условия соглашения, которое подписывали при покупке путешествия.

Возврат денежных средств

Если поездку отменили, туристическая компания может вернуть даже наличные. Во многих туроператоров есть даже проработана схема возврата средств за несбывшиеся "зависшие" туры.

Условия авиакомпаний

Сложнее с авиакомпаниями. Вернуть наличные от перевозчика практически невозможно.

Наличные, к сожалению, возвращать нельзя. Потому что все авиаперевозчики – это юридические лица. У них есть ответственность – финансовая отчетность. Они должны эти средства не просто из кассы достать и отдать лицу, а перечислить со счета на счет,

- сообщил адвокат Павел Богомазов.

Покупая билеты, вы автоматически соглашаетесь с условиями договора авиакомпании. Текст договора можно легко найти, например, на сайте авиаперевозчика.



Как вернуть потерянные билеты / Фото ЛОГА

В связи с пандемией COVID-19 многие авиакомпании пересмотрели свои сделки и внесли несколько дополнительных пунктов. Они сохранили возможность выбрать другую путешествие на другую дату и даже в другом направлении. У каждого перевозчика сроки реализации условий отличаются.

Что делать, если рейс отменили

Если рейс отменили, нужно действовать по такому плану.

1. Обратиться по почте с заявлением.

2. Добавить в лист чек и доказательство направления.

3. Продублировать все на электронный адрес.

4. Отметить, что "отмена рейса произошло не по моей причине, так верните мне средства по следующим реквизитам" (указать реквизиты).

Если же компания не хочет идти на уступки, стоит обратиться в государственные регуляторам, контролирующих туристические структуры. Также, всегда можно пойти в суд. Впрочем, юристы советуют по возможности договариваться без вмешательства судей. Обычно такие судебные тяжбы длятся довольно долго и стоят очень дорого.

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Из-за пандемии COVID-19, туристический мир изменил взгляды на привычные вещи, поэтому стал гибким. Даже во время карантина возможно путешествовать. Впрочем, в современных условиях туристам советуют не думать об отпуске на месяцы вперед, а спланировать все за неделю, а то и за несколько дней.

Туристический сезон 2020 – непредсказуемый сезон последних десятилетий: смотрите видео