Найбільш непередбачуваний туристичний сезон останніх десятиліть – сезон 2020 року. Чимало несподіванок він підготував як для туристів, так і для туроператорів і перевізників.Як виявилось, повернути витрачені гроші – не так просто.

У багатьох випадках мандрівники планують поїздку заздалегідь: бронюють тур чи купують квитки за місяць або раніше. Але пандемія внесла свої корективи у туристичне життя світу. Вона зупинила автобуси та поїзди, приземлила літаки, залишила вдома туристів. Як отримати свої гроші за відпустку назад – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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"Завислі" тури

Мрія полетіти 2020 року на відпочинок так і залишилась для багатьох українців мрією, як і бажання повернути сплачене.

Туроператори не спроможні повертати гроші. Навіть якби вони почали повернути їхню частину, то б збанкрутували,

– ствердив професійний мандрівник Максим Циркель.

Туроператори вигадали інші варіанти. Вони пропонують 2 опції.

► Перша – чекати. Тобто відправитись у ту ж саму заплановану подорож, але пізніше, щойно відкриють відповідний напрямок.

► Друга – обрати тур на сплачену суму до тих країн, які наразі відкриті для туризму. Утім "завислі" тури мають терміни придатності.

За словами Циркеля, люди повинні використати ті кошти, які у них зависли через карантин, не пізніше, ніж до кінця березня 2021 року.

Чи зміниться вартість подорожей

Вартість "завислих" турів може змінюватись. Часто ціна залежить від коливання курсу валют.

"Деякі оператори йдуть назустріч туристам і заморожують ціну за курсом того дня, коли люди платили. Адже зараз курс валют набагато вищий. Є й інші оператори, які перераховують за нинішнім курсом", – зазначив Максим Циркель.



Туристичний сезон 2020 / Фото Making Different

Договір – надійний помічник

Юристи радять: перед тим, як з'ясовувати стосунки з туристичною компанією, варто переглянути умови угоди, яку підписували при купівлі подорожі.

Повернення коштів

Якщо поїздку скасували, туристична компанія може повернути навіть готівку. У багатьох туроператорів навіть є пропрацьована схема повернення коштів за нездійснені "завислі" тури.

Умови авіакомпаній

Складніше з авіакомпаніями. Повернути готівку від перевізника практично неможливо.

Готівку, на жаль, повертати не можна. Тому що всі авіаперевізники – це юридичні особи. У них є відповідальність – фінансова звітність. Вони повинні ці кошти не просто з каси дістати і віддати особі, а перерахувати з рахунку на рахунок,

– повідомив адвокат Павло Богомазов.

Купуючи квитки, ви автоматично погоджуєтесь з умовами договору авіакомпанії. Текст договору можна легко знайти, наприклад, на сайті авіаперевізника.



Як повернути втрачені квитки / Фото ЛОДА

У зв'язку з пандемією COVID-19 багато авіакомпаній переглянули свої угоди та внесли кілька додаткових пунктів. Вони зберегли можливість обрати іншу подорож на іншу дату і навіть в іншому напрямку. У кожного перевізника терміни реалізації умов відрізняються.

Що робити, якщо рейс скасували

Якщо рейс скасували, потрібно діяти за таким планом.

Звернутися поштою з заявою. Додати у лист чек та доказ направлення. Продублювати все на електронну адресу. Зазначити, що "скасування рейсу відбулось не з моєї причини, тому поверніть мені кошти за такими реквізитами" (вказати реквізити).

Якщо ж компанія не хоче йти на поступки, варто звернутись до державних регуляторів, які контролюють туристичні структури. Також, завжди можна піти до суду. Утім юристи радять за можливістю домовлятися без втручання суддів. Зазвичай такі судові тяганини тривають досить довго і коштують дуже дорого.

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Через пандемію COVID-19 туристичний світ змінив погляди на звичні речі, відтак став гнучкішим. Навіть під час карантину можливо подорожувати. Утім у сучасних умовах туристам радять не думати про відпустку на місяці вперед, а спланувати все за тиждень, а то й за кілька днів.

Туристичний сезон 2020 – найнепередбачуваніший сезон останніх десятиліть: дивіться відео