Ручна поклажа – це вантаж, який пасажир бере з собою на борт літака, не здаючи в багажне відділення. Наприклад, обравши маленький рюкзак, вам не потрібно чекати на видачу багажу, або ж хвилюватися про втрату валізи. У кожної авіакомпанії існують певні вимоги щодо ручної поклажі.

Travel24 розповість вам правила, яких варто дотримуватися при перевезенні ручної поклажі, щоб не отримати штраф.

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Розмір ручної поклажі

Кожна з авіакомпаній дозволяють перевозити одну одиницю ручної поклажі безкоштовно. Натомість існують чіткі вимоги щодо неї. Ті, хто нехтують цими правилами – часто змушені оплатити великий штраф.

Вимоги найбільш розповсюджених авіакомпаній в Україні:

Ryanair пропонує найсуворіші правила щодо перевезення ручної поклажі з-поміж усіх лоукостерів. За правилами авіакомпанії, пасажири можуть взяти одну невеличку сумку безкоштовно. Якщо ви оплатите послугу Priority, ви також зможете пронести на борт велику ручну поклажу.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 40х20х25 сантиметрів.

Дозволений розмір ручної поклажі за наявності придбаної послуги Priority: 55x40x20 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії Ryanair

Ernest Airlines дозволяє кожному пасажиру брати із собою лише одну ручну поклажу. Якщо ж норма ручної поклажі буде перевищена, її заберуть до багажного відділення літака. В цьому випадку передбачена підвищена плата за багаж.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х35х25 сантиметрів.

МАУ – Міжнародні Авіалінії України дозволяють пронести лише одну маленьку сумку в рамках найдешевшого економтарифу, який зазвичай діє на всіх лоукост-напрямках компанії. Будь-які інші речі, в тому числі пакети з Duty Free, ноутбуки та гаманці повинні бути всередині ручної поклажі. У вас також є можливість придбати додаткову одиницю ручної поклажі за гроші.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х40х20 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії МАУ

Turkish Airlines дозволяє пасажирам економкласу пронести на борт літака безкоштовну ручну поклажу. Пасажирам бізнес-класу – дві одиниці ручної поклажі.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х40х23 сантиметрів.

Wizz Air дозволяє пронести на борт безкоштовно одну маленьку сумку, яку потрібно розмістити під сидінням попереду. За умови оплати послуги Priority ви можете пронести на борт і велику сумку, і маленьку.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 40х30х20 сантиметрів.

Дозволений розмір ручної поклажі за наявності придбаної послуги Priority: 55x40x23 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії Wizz Air

Порада: для того, аби зробити ручну поклажу меншою, одягніть на себе більше речей. Маленькі, але важкі речі розіпхайте по кишенях. Робити це потрібно безпосередньо перед зоною вильоту і виходом на посадку. А вже в літаку можете знову сховати речі у рюкзак.

Ручна поклажа: що не можна перевозити

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Тварини

Колючі та ріжучі предмети, зокрема: манікюрні ножиці, голки, в'язальні спиці, столові ножі, штопори

Пристрої та іграшки, що імітують усі види зброї; запальнички у вигляді пістолета

Предмети із затупленими кінцями, якими можна нанести тілесні ушкодження

Вогнепальна зброя, пневматична та інші види зброї

Крім цього існують обмеження на перевезення рідини. Не можна перевозити більше ніж 100 мілілітрів таких рідин:

Вода або будь-які напої, супи, сиропи

Креми, лосьйони, масла, парфуми, аерозолі, гелі, пасти

Речовини у контейнерах, тарі, які перебувають під тиском, у тому числі піна для гоління й антиперспіранти

Суміші рідких і твердих речовин

Туш для вій

Будь-які інші речовини подібного складу.

Окремо варто згадати медикаменти. Їх можна брати в ручну поклажу, за умови, що ви можете довести необхідність, наприклад, пред'явити рецепт від лікаря. Ліки без рецепта найкраще перевозити в основному багажі.

Щасливої дороги!