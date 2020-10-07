Ручная кладь – это груз, который пассажир берет с собой на борт самолета, не сдавая в багажное отделение. Например, выбрав маленький рюкзак, не нужно ждать выдачу багажа, или волноваться о потере чемодана. У каждой авиакомпании существуют определенные требования по ручной клади.

Travel24 расскажет вам правила, которых следует придерживаться при перевозке ручной клади, чтобы не получить штраф.

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Размер ручной клади

Каждая из авиакомпаний позволяет перевозить одну единицу ручной клади бесплатно. Зато существуют четкие требования по ней. Те, кто пренебрегают этими правилами – часто вынуждены оплатить крупный штраф.

Требования наиболее распространенных авиакомпаний в Украине:

Ryanair предлагает самые строгие правила перевозки ручной клади из всех лоукостеров. По правилам авиакомпании, пассажиры могут взять одну небольшую сумку бесплатно. Если вы оплатите услугу Priority, вы также сможете пронести на борт большую ручную кладь.

Разрешенный размер бесплатной ручной клади: 40х20х25 сантиметров.

Разрешенный размер ручной клади при наличии приобретенной услуги Priority: 55x40x20 сантиметров.



Требования к багажу авиакомпании Ryanair

Ernest Airlines позволяет каждому пассажиру брать с собой только одну ручную кладь. Если же норма ручной клади будет превышена, ее заберут в багажное отделение самолета. В этом случае предусмотрена повышенная плата за багаж.

Разрешенный размер бесплатной ручной клади: 55х35х25 сантиметров.

МАУ – Международные Авиалинии Украины позволяют пронести только одну маленькую сумку в рамках самого дешевого економтарифа, который обычно действует на всех лоукост-направлениях компании. Любые другие вещи, в том числе пакеты с Duty Free, ноутбуки и кошельки должны быть внутри ручной клади. У вас также есть возможность приобрести дополнительную единицу ручной клади за деньги.

Разрешенный размер бесплатной ручной клади: 55х40х20 сантиметров.



Требования к багажу авиакомпании МАУ

Turkish Airlines позволяет пассажирам экономкласса пронести на борт самолета бесплатную ручную кладь. Пассажирам бизнес-класса – две единицы ручной клади.

Разрешенный размер бесплатной ручной клади: 55х40х23 сантиметров.

Wizz Air позволяет пронести на борт бесплатно одну маленькую сумку, которую нужно разместить под сиденьем впереди. При условии оплаты услуги Priority можно пронести на борт и большую сумку, и маленькую.

Разрешенный размер бесплатной ручной клади: 40х30х20 сантиметров.

Разрешенный размер ручной клади при наличии приобретенной услуги Priority: 55x40x23 сантиметров.



Требования к багажу авиакомпании Wizz Air

Совет: для того, чтобы сделать ручную кладь меньше, наденьте на себя больше вещей. Маленькие, но тяжести прячьте по карманам. Делать это нужно непосредственно перед зоной вылета и выходом на посадку. А уже в самолете можете снова спрятать вещи в рюкзак.

Ручная кладь: что нельзя перевозить

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Животные

Колющие и режущие предметы, например: маникюрные ножницы, иглы, вязальные спицы, столовые ножи, штопоры

Устройства и игрушки, имитирующие все виды оружия; зажигалки в виде пистолета

Предметы из затупившимися концами, которыми можно нанести телесные повреждения

Огнестрельное оружие, пневматическое и другие виды оружия

Кроме этого существуют ограничения на перевозку жидкости. Нельзя перевозить более 100 миллилитров таких жидкостей:

Вода или любые напитки, супы, сиропы

Кремы, лосьоны, масла, духи, аэрозоли, гели, пасты

Вещества в контейнерах, таре, которые находятся под давлением, в том числе пена для бритья и антиперспиранты

Смеси жидких и твердых веществ

Тушь для ресниц

Любые другие вещества подобного состава.

Отдельно стоит упомянуть медикаменты. Их можно брать в ручную кладь, при условии, что вы можете доказать необходимость, например, предъявить рецепт от врача. Лекарства без рецепта лучше всего перевозить в основном багаже.

Счастливого пути!