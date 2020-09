Часто туристы хотят путешествовать самостоятельно, но боятся, что не смогут найти общий язык за рубежом. На самом деле все гораздо проще – существуют обязательные фразы, которые нужно знать для общения в других странах.

Travel24 подготовил для вас подборку фраз, которые помогут объясниться в аэропорту.

Регистрация на рейс

Если вы не зарегистрировались на рейс онлайн, в стойке можете услышать от сотрудника аэропорта такие вопросы и просьбы:

May I see your passport? – Предъявите свой паспорт.

Would you like a window or aisle seat? – Вы хотите сидеть у окна или у прохода?

Do you have any carry-on luggage? – У вас есть ручная кладь?

Do you have any liquids or sharp objects in your carry-on luggage? – В ручной клади является жидкости или острые предметы?

You have to check-in your luggage – Вы должны зарегистрировать свой багаж.

How many pieces of baggage do you have? – Сколько у вас сумок / чемоданов?

Place your bag on the scale – Поставьте сумку на весы.



Регистрация на рейс / academy.englishhome.com

Оформление багажа

Если у вас спросят:

Are you log in your baggage or carrying on? – Вы сдаете багаж или берете его с собой?

Отвечайте:

I want to take this bag with me – Я хочу взять эту сумку в салон / I'd like to check-in my luggage – Я хочу зарегистрировать свой багаж.

Если ваш багаж требует бережной транспортировки, обязательно скажите:

Please, mark this bag as "fragile" – пожалуйста, отметьте этот багаж как "хрупкий".

Если окажется, что сумка слишком тяжелая, вы можете услышать:

Your luggage is overweight – Вес вашего багажа больше допустимого.

You'll have to pay for excess luggage – Вам придется доплатить за перевес.



Оформление багажа / biletik.aero

Контроль безопасности

Точно услышите от персонала аэропорта:

Take your laptop out of your bag – Достаньте ноутбук из сумки.

Take your phone and metallic things out of your pockets and put them on the tray, please – Выложите телефон и металлические предметы из карманов и положите их в поддон, пожалуйста.

Take off your shoes / belt, please – Снимите обувь / ремень, пожалуйста.

Are you carrying any liquids? – Вы перевозите жидкости?

You may pass on – Вы можете проходить.

Если в ручной клади нашли что-то запрещенное, вам об этом сообщат:

You can not take this liquid on the plane – Вы не можете взять эту жидкость на борт.

I must confiscate these goods – Я должен конфисковать эти предметы.

I'm afraid you can not take that through – Мне жаль, но вы не можете взять это с собой.

На борту

Перед взлетом и во время полета вы будете слышать сообщения по громкой связи:

Please stow your hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you – Пожалуйста, положите свои вещи на полке над собой или под сиденьем впереди.

Make sure your seat belt is fastened – Убедитесь, что ваш ремень пристегнут.

Please, put your chairs into an upright position – Пожалуйста, наведите спинки сидений в вертикальное положение.

Your lifejacket is under your seat – Спасательный жилет находится под вашим сиденьем.

The emergency exits are located here, here and here – Аварийные выходы находятся здесь, здесь и здесь.

Please, remain seated until the plane comes to a complete standstill – Пожалуйста, оставайтесь на местах до полной остановки самолета.



На борту / businessvisit.com.ua

Для общения с другими пассажирами и стюардами понадобятся такие фразы:

Could I change seats with you? – Могу ли я поменяться с вами местами?

I would like to change my seat – Я хотел бы поменять место.

May I recline my seat? – Я могу опустить спинку сиденья?

Sorry, can I get past? – Позвольте пройти.

Would you please get me a blanket? – Не могли бы вы принести мне плед?

I want to order some drinks – Я хотел бы заказать напитки.

What time do we arrive? – В котором часу мы прибываем?

I do not feel very well – Я плохо себя чувствую.

Паспортный контроль

В большинстве случаев пограничники не разговаривают с пассажирами: проверяют паспорт и отпускают, но нужно быть готовым ответить на несколько простых вопросов.

What is the purpose of your visit? – Какова цель вашего визита?

Варианты ответа:

I'm here as a tourist / I am a tourist – Я турист.

I'm on vacation – Я в отпуске.

It is a private visit – это частный визит.

I'm here on business – Я здесь в командировке / по делам бизнеса.



Паспортный контроль / travel.tochka.net

How long are you planning to stay in the country? - Как долго вы планируете находиться в стране?

Ответ:

I plan to stay for a week / five days – Я собираюсь пробыть здесь неделю / 5 дней.

Where will you be staying? – Где вы будете жить?

Ответ:

I will be staying in the hotel Star / in my friend's apartment – Я буду жить в гостинице / в квартире друга.

Подготовьте распечатки обратного билета и подтверждение бронирования жилья. Если планируете остановиться у родственников или друзей, запишите их адрес и номера телефонов.

Главное не волнуйтесь!