Закриті кордони дали поштовх внутрішньому туризму. Хоча курортний сезон вже завершився, туристичний – у самому розпалі. Мандрувати Україною можна з натхненням і користю, не витрачаючи багато коштів.

Україна – одна з перлин світового туризму. Якщо ще 5 років тому найбільш популярними були маршрути до 1 – 2 відомих туристичних міст України на кшталт Львова чи Кам'янця-Подільського, то зараз ситуація змінилася. Про це розповіли журналісти у сюжеті 24 каналу.

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Різноманіття турів

Тепер турагенти готові надати набагато більшу палітру цікавинок, ніж раніше. Вражає і різноманіття турів: можна і покататися на конях, і сходити з досвідченим гідом на вершину однієї з гір, і навіть навчитися нового ремесла.

Ми робимо гастротури до тієї ж Полтавщини. Коли туристи можуть поїхати і поліпити галушки або вареники, чи зліпити якийсь глиняний горщик,

– розповіла експертка з туризму Альона Бальме.

Готельна справа

Готельна справа має що запропонувати. Нові готелі здатні вразити навіть найвибагливіших туристів нестандартним підходом та інтер'єром.



Де відпочити в Україні / Скриншот з відео

"Є різні готелі, де ви можете закриватися у горах та проживати в якихось печерах. Все це є в Україні. Там на деревах навіть пропонують номери", – зазначила Бальме.

Максимально автономний маршрут

Якщо вам до снаги автономія, можна власноруч скласти туристичний маршрут перлинами України. Щоб максимально швидко все організувати й отримати максимум задоволення, можна обрати такий жанр поїздки як road trip.

Road trip – це дорожня пригода, коли компанія з 4 – 5 людей подорожують автомобілем на великі відстані.



Road trip з друзями / Скриншот з відео

Попри те, що оксамитовий сезон в Україні вже майже завершився, відпочити на морі в оригінальному форматі можна встигнути й зараз.

В Одеській області є популярний пляж Санжійка. Він нагадує мені за духом Каліфорнію. Можна взяти вино, приїхати туди на пікнік. Для чого? Для того, щоб була мінімальна кількість людей тет-а-тет з морем, з піском, з меланхолійним настроєм,

– порекомендувала мандрівниця Яна Метьолкіна.

Таємничі місця України

А якщо вам до снаги таємничі і загадкові місцини, куди рідко ступала нога туриста, то й таких в Україні вдосталь.



Таємничі місця України / Скриншот з відео

Травел-блогерка Метьолкіна зазначила: "Дуже рекомендую подивитися на Тараканівський форт. Мені чимось нагадує Колізей: напівзруйнований, з великою кількістю внутрішніх лабіринтів. Там є люки-пастки. Такий собі містичний настрій".

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Тож відпочивайте з комфортом та драйвом. Не марнуйте можливості краще пізнати і відчути рідну землю вже цієї осені!

Внутрішній туризм України: дивіться повне відео