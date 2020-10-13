Перша оленяча ферма та музей ретротранспорту: чим здивує туристична Волинь
Безпосередній і безпечний контакт із дикими тваринами, проїзд екотранспортом, музей ретротехніки й натуральна ситна кухня – все це не за кордоном, а за якихось 70 кілометрів від Луцька. Закритий світ змусив людей краще пізнати свій край, і туристичні принади України таки не розчаровують.
Про місце, де неймовірна природа і загадкова історія – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Першу оленячу ферму в Україні створили 3 року тому поблизу села Радовичі на Волині.
Зараз на 120 гектарах живе 230 благородних оленів – це найпоширеніший вид оленів у світі, його ще називають олень звичайний або ж лісовий. Побачити та навіть погодувати цих тварин щовихідних приїжджає щонайменше 300 туристів.
Оленяча ферма / Фото "Волинь 24"
На 120 гектарах живе 230 благородних оленів / Фото "Волинь 24"
Поруч з оленями у господарстві живуть дикі кабани, а ще 50 баранів – муфлонів, і стільки ж європейської лані.
Музей фауни
Дізнатись більше про тварин можна також у музеї фауни, який розташований на території ферми. Всередині є опудала птахів та звірів, а зовні на музеї – колекція рогів. Найстарішому самцеві – 7 років.
До речі, форма рогів в кожного оленя-самця зберігається подібна впродовж його життя, він тільки їх збільшує,
– наголосила заступниця директора екопарку Оксана Калюжна.
Музей ретротехніки
Цікаво, що у фільмі "Червоний" використали експонати із місцевого музею ретротехніки. Він розташований неподалік ферми на летовищі, який ще працює. Уся техніка на ходу, є навіть вантажівка з 1943 року.
А найдавнішій кареті з колекції музею – 110 років, в ній себе можна відчути справжнім паном. Ще можна посмакувати домашньої кухні із печі.
Найдавніша карета з колекції музею / Скриншот з відео
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Аби усе це побачити та спробувати, до Радовичів їхати 70 кілометрів від Луцька, дістатись туди можна лише на авто або ж маршруткою. На кожному з об'єктів з людини просять 30 гривень. Окрема плата є за екскурсію.