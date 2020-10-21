Пикуй – идеальная вершина для начинающих, все путешественники начали с самой высокой горы Львовщины. Более опытные считают подъем сюда легкой прогулкой, однако любят ее в любое время года, так как отсюда открывается прекрасная панорама.

Travel24 расскажет вам об этой окутанной легендами горе.

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Пикуй – самая высокая гора Верховинского Водораздельного хребта, который разделяет бассейны рек Стрый и Латорица. Известна также тем, что является самой высокой вершиной на территории Львовской области. Благодаря тому, что гора имеет значительную высоту, на ней растет субальпийская растительность.



Гора Пикуй / v-mandry.com

Описание

Расположенная на границе Львовской и Закарпатской областей. Именно с этого хребта берут начало многие реки Украины. Гора напоминает своей формой асимметричный конус, стороны которого поросли буками и можжевельником. Верхний предел лесной полосы проходит на высоте 1200-1250 метров над уровнем моря. Именно такая особенность помогает путешественникам за относительно короткий отрезок времени познакомиться с ландшафтами и своеобразной флорой. В целом ее высота достигает 1408 метров.

Неподалеку от пика находится водопад Воеводин и перевал "Русская путь", который в свое время был торговым путем и границей между Польшей и Венгрией.

На самой вершине местные еще в 1935-м году построили каменный столб-обелиск в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика, поскольку село к войне вместе с Закарпатьем входило в состав Чехословакии. А недавно уже современники установили статую Иисуса Христа ради мира в Украине.



Статуя Иисуса Христа на вершине / inlviv.in.ua

С северо-запада к вершине примыкает Буковецка горная долина, с севера – ландшафтный заказник "Пикуй", с юга и востока – ботанический заказник "Пикуй".

Легенда

До сих пор люди рассказывают легенды связаны с горой. По одной из них на горе от несчастной любви замерз местный скрипач Павел. Парень, как и многие другие парни, хотел посвататься к прекрасной девушке Даяле, что жила в хижине на позвоночнике. Девушка, шутя, всем отказывала, но Павлу дала надежду при условии, что он сыграет ей ночью на гуслях (скрипке) при родителях. Обнадеженный парень пришел к Даяле, но она не вышла и его прогнали со двора. Захлебываясь от обиды он поднялся на вершину горы, где уснул и замерз. Там его нашли люди и прокляли девушку.



Каменный столб-обелиск на вершине горы / tvoemisto.tv

С тех пор больше никто и не сватался к ней, а она сама сошла с ума. А на старости начала гадать. Говорят, до сих пор Даяла гуляет горами тоскуя по утраченной любви. С тех пор Пикуй еще называют Гуслями.

Известно, что здесь любил гулять Иван Франко. Кто знает, возможно горные легенды, овеянные таинственностью, вдохновляли его творить.

Маршруты

Есть несколько возможных вариантов подбора на вершину пика, и наиболее популярный: выход из Поселение Беласовица. К этому поселению можно добраться только на машине, или же также курсируют рейсовые маршрутки.



Живописные пейзажи с горы Пикуй / life.ko.net.ua

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Или возможен вариант подбора поездом, но с пересадками. Например, сесть в Львове утром на поезд до Воловца, а там пересесть на рейсовый автобус до села Нижние Ворота. Потом еще на один из автобусов Ужгород – Ивано-Франковск или Ужгород – Луцк. В Беласовицы сойти и продвигаться в западном направлении через село к вершине.

Удачного похода!