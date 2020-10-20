Хотинская крепость – один из самых красивых архитектурных памятников Украины. Когда-то она была военным форпостом Османской империи и мощной защитой украинских земель. Множество исторических сражений пережили ее стены, но она уцелела и до сих пор радует глаз тысячи туристов.

Travel24 расскажет об этом легендарном замке, который поразит вас своим величием.

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Істория

В XIII в. великий князь Даниил Галицкий решил построить каменную крепость, о которую бы лютый бусурманин "обломил зубы". Интересно, что ни одному из врагов не удалось с первого раза взять штурмом замок. Разве что в случае длительной осады.

С наступлением XIV в. Хотинская крепость переходит в руки Молдавского княжества и защищает его земли не только от турок, но и от венгров и поляков. Молдавский воевода Стефан Великий модернизирует крепость, делая ее более неприступной. Территория замка увеличивается в три раза, стены стали выше до 40 метров и толще до 6. Был также построен комендантский дворец с подвалами, набитыми оружием.



Хотинская крепость прошлого века / khotynska-fortecya.cv.ua

1538 – переломный этап в истории замка. Под жестким давлением польских войск под предлогом Сигизмунда I Старшего жители крепости, по причине потери части стены, сдаются.

Во время Национально-освободительной войны 1648-1654 годов под предводительством Богдана Хмельницкого Хотин неоднократно переходил в руки казацкого войска и освобождался от хозяйствования польской шляхты. На период 1673 Хотин был в подчинении Османской империи. "Искоренить зло" сумели опять же совместными усилиями польско-украинских войск под предводительством короля Яна III Собеского.

1711-1718 год – время реконструкции крепости в Хотине. За этот период султан Ахмед III делает крепостные стены более укрепленными и недоступными для врага.



Хотинская крепость / discoverukraine.com.ua

С 1918 по 1944 годы Хотинская крепость находится под опекой румынских королей, но это продолжается до того момента, пока Хотин окончательно не входит в состав УССР. В 2000 году согласно указу Кабинета Министров Украины Хотинский замок получает статус государственного заповедника. А в 2007 крепость входит в список "Семи чудес Украины".

Архитектура

Крепостную стену украшают цветами четыре основные башни: Северная, Кузнечная, Комендантская и башня Смертников. Северная – самая большая башня, в народе получила и другое название – крепость крепостей. Именно от Северной башни началось сооружения каменной крепости по приказу Даниила Галицкого. Она украшена орнаментом из красного кирпича. Кузнечное башня знаменита тем, что была предназначена для ковки оружия.



Северная башня замка / t-s.in.ua

В Комендантской башни был личный кабинет коменданта, а под ней расположились два подвальные помещения глубиной 10 метров. Здесь в свое время хранилось оружие и еда. Башня смертников была предназначена для казни врагов, которых сбрасывали с высоты 45-ти метров.

Тайные символы

Интересно, что на высоких стенах сохранились необычные символы, которые при строительстве были нанесены христианами. Узоры разных видов – так называемые вавилоны (символы зодчих Мудроси) и Голгофы (символы святой горы). Эти символы были священными для христиан, и турки, которые пришли на украинскую землю, не смогли стереть их из здания. Для этого надо было бы разрушать стены.



Символы на стенах крепости / tsn.ua

Туристы, проходящие мимо всегда обращают внимание на необычное пятно на одной из крепостных стен. Говорят, его замечали еще в 18 веке. О его происхождении есть уже много легенд: что это слезы погибшей девушки и именно в этом месте был замурован человек во время строительства. На самом деле влажное пятно образовала олифа (к такому выводу пришли после экспертизы).



Пятно на одной из крепостных стен / 5.ua

А еще, существует легенда, что под толщей речной воды скрывается настоящий клад времен Хотинской битвы. Кто знает, может когда-нибудь удастся найти эти сундуки с золотом, драгоценной посудой и ценным оружием.\

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Интересные факты

На территории крепости есть колодец, но говорят, что никто не строил его здесь. Во времена турецкой осады, гарнизон изнемогал от жажды. Одна девушка решила спуститься к реке и наполнить кувшин водой. Когда она возвращалась назад, вражеская стрела поразила ее, но безымянная героиня смогла подняться на крепостную стену, доставив живительную влагу воинам. Передав кувшин в руки защитников, девушка упала без духа и на этом месте появился колодец



Колодец на территории замка / ukraine-is.com