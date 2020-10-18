Много природных достопримечательностей Украины внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Подольские Товтры, в том числе. Кроме того, это место еще и входит в семерку природных чудес Украины. Тысячи туристов едут в этот нереальной красоты природный парк, чтобы насладиться живописными пейзажами.

Travel24 расскажет вам об этом крупнейшем национальном парке в Европе.

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Істория

Подольские Товтры – это цепь известняковых скал, что около 20 миллионов лет назад были барьерным рифом. Аналогов в мире нет, но подобные по геологическим структурам скалистые гряды есть в Великобритании и США. Уникальность в том, что горный кряж образовался не в результате тектонических процессов, а в результате жизнедеятельности живых организмов. Сформировалось такое чудо природы вдоль береговой части древнего Сарматского моря.



Подольские Товтры / uk.wikipedia.org

Описание

Общая площадь парка – более 26 000 гектаров. Скалистая дугообразная гряда, высота которой в пределах Национального парка достигает в среднем 400 метров над уровнем моря. Подольские Товтры отличаются своим геологическим строением, редкой и несвойственной для равнинно-платформенных областей. В этом смысле они представляют собой совокупность ископаемых рифовых сооружений побережья барьерного характера, образовавшиеся в мелководных морях.

Отдельные формы Подольских Товтр поднимаются в виде вытянутого вала или конусообразных холмов. Подольская часть Товтр большей частью волнистая, склоны выпуклые. Приднестровская часть сильно и довольно густо расчленена глубокими каньйоноподобными долинами левых протоков реки Днестр. Выветренные и размытые известняки, которые обнажаются на склонах долин, образуют экзотические скалы разной формы – колонны, столбы, гигантские грибы или хаотические нагромождения глыб и валунов.



Вики выбрала лучшее фото Хмельницкой области 2020 / Автор – Сергей Зисько

Флора и фауна

В заповеднике особые микроклиматические условия, поэтому здесь огромное количество растений, которые не встречаются больше нигде. В пределах парка растет около 1700 видов растений, в составе фауны на территории парка и смежных районов левобережья Днестра есть все характерные представители этой зоны. Здесь есть редкие виды шафрана, осоки, плюща, льна, гиацинта и не только. Наличие на территории парка старых лесных массивов, открытых склонов и карстовых пещер способствует распространению хищных птиц и летучих мышей. В Красную книгу Украины занесено 60 видов растений и 85 животных.

Также на территории парка есть запасы минеральных вод с уникальными терапевтическими эффектами, разнообразным рассолом с повышенной концентрацией брома, йода и др.



Подольские Товтры / tamtour.com.ua

Что посетить?

Бакота

Самой популярной точкой парка является живописная Бакота с сумасшедшими видами и древним скальным монастырем. Это идеальное место для единения с природой и духовных поисков. Здесь тотальная тишина и покой, абсолютно ничто не отвлекает.



Панорама Бакоты / vidviday.ua

Пещера Атлантида

Среди природных жемчужин парка – пещера Атлантида, расположенная неподалеку от села Завалье. Этот двухкилометровый трехъярусный подземный лабиринт славится кристаллами удивительной красоты и "каменными цветами".



Пещера Атлантида / moemisto.ua

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Совий Яр

В этом заказнике в 30 километрах от Каменца-Подольского можно увидеть крутые скалы, возвышающиеся над рекой Студеницей, левым притоком Днестра. В Совьем Яру растут орхидеи и живут редкие виды птиц, а также именно здесь находится наиболее восточный в Европе буковый лес.



Заказник Совий Яр / npptovtry.org.ua

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