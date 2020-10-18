Багато природних пам'яток України внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і Подільські Товтри у тому числі. Окрім цього, це місце ще й входить до сімки природних чудес України. Тисячі туристів їдуть у цей нереальної краси природний парк, щоб насолодитися мальовничими пейзажами.

Travel24 розповість вам про цей найбільший національний парк у Європі.

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Історія

Подільські Товтри – це ланцюг вапнякових скель, які близько 20 мільйонів років тому були бар'єрним рифом. Аналогів у світі немає, але подібні за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США. Унікальність в тому, що гірський кряж утворився не внаслідок тектонічних процесів, а в результаті життєдіяльності живих організмів. Сформувалося таке диво природи вздовж берегової частини древнього Сарматського моря.



Подільські Товтри / uk.wikipedia.org

Опис

Загальна площа природного парку — понад 26 000 гектарів. Скеляста дугоподібна гряда, висота якої у межах Національного природного парку сягає в середньому 400 метрів над рівнем моря. Подільські Товтри відзначаються своєю геологічною будовою, рідкісною та невластивою для рівнинно-платформених областей. У цьому сенсі вони являють собою сукупність викопних рифових споруд узбережжя бар'єрного характеру, що утворилися у мілководних морях.

Окремі форми Подільських Товтр підіймаються у вигляді витягнутого валу або конусоподібних горбів. Подільська частина Товтр більшою частиною хвиляста, схили опуклі. Придністровська частина сильно і доволі густо розчленована глибокими каньйоноподібними долинами лівих протоків річки Дністер. Вивітрені та розмиті вапняки, які відслонюються на схилах долин, утворюють екзотичні скелі різної форми – колони, стовпи, гігантські гриби або хаотичні нагромадження брил та валунів.



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Флора та фауна

У заповіднику особливі мікрокліматичні умови, тож тут величезна кількість рослин, які не зустрічаються більше ніде. У межах парку росте майже 1700 видів рослин, у складі фауни на території парку та суміжних районів лівобережжя Дністра є всі характерні представники цієї зони. Тут є рідкісні види шафрану, осоки, плюща, льону, гіацинта і не тільки. Наявність на території парку старих лісових масивів, відкритих крутосхилів та карстових печер сприяє поширенню хижих птахів та кажанів. До Червоної книги України занесено 60 видів рослин та 85 тварин.

Також на території парку є запаси мінеральних вод з унікальними терапевтичними ефектами, різноманітними розсолами з підвищеною концентрацією брому, йоду та ін.



Подільські Товтри / tamtour.com.ua

Що відвідати?

Бакота

Найпопулярнішою точкою парку є мальовнича Бакота з божевільними видами й древнім скельним монастирем. Це ідеальне місце для єднання з природою і духовних пошуків. Тут тотальна тиша і спокій, абсолютно ніщо не відволікає.



Панорама Бакоти / vidviday.ua

Печера Атлантида

Серед природних перлин парку – печера Атлантида, розташована неподалік від села Завалля. Цей двокілометровий триярусний підземний лабіринт славиться кристалами дивовижної краси й "кам'яними квітами".



Печера Атлантида / moemisto.ua

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Совий Яр

У цьому заказнику за 30 кілометрів від Кам'янця-Подільського можна побачити круті скелі, що підносяться над річкою Студеницею, лівою притокою Дністра. У Совому Яру ростуть орхідеї й живуть рідкісні види птахів, а також саме тут знаходиться найбільш східний в Європі буковий гай.



Заказник Совий Яр / npptovtry.org.ua

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