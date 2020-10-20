Хотинська фортеця – одна із найгарніших архітектурних пам'яток України. Колись вона була військовим форпостом Османської імперії та могутнім захистом українських земель. Безліч історичних битв пережили її мури, але вона вціліла та досі радує око тисячі туристів.

Travel24 розповість про цей легендарний замок, який вразить вас своєю величністю.

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Історія

У ХІІІ ст. великий князь Данило Галицький вирішив збудувати кам'яну твердиню, об яку би лютий бусурманин "обломив зуби". Щонайцікавіше, жодному із ворогів не вдалося з першого разу взяти штурмом замок. Хіба що у разі тривалої облоги.

З настанням ХІV ст. Хотинська фортеця переходить у руки Молдавського князівства і захищає його землі не тільки від турків, а й від угорців та поляків. Молдавський воєвода Стефан Великий модернізує фортецю, роблячи її більш неприступною. Територія замку збільшується в три рази, стіни стали вищими до 40 метрів та товщими до 6. Був також зведений комендантський палац з підвалами, набитими зброєю.



Хотинська фортеця минулого століття / khotynska-fortecya.cv.ua

1538 рік – переломний етап в історії замку. Під жорстким натиском польських військ під приводом Сигізмунда І Старшого жителі фортеці, з причини втрати частини стіни, здаються.

Під час Національно-визвольної війни 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького Хотин неодноразово переходив до рук козацького війська та звільнявся від господарювання польської шляхти. На період 1673 року Хотин був у підпорядкуванні Османської імперії. "Викорінити зло" зуміли знову ж таки спільними зусиллями польсько-українських військ під проводом короля Яна ІІІ Собеського.

1711-1718 рік – час реконструкції фортеці в Хотині. За цей період султан Ахмед ІІІ робить фортечні стіни більш укріпленими і недоступними для ворога.



Хотинська фортеця / discoverukraine.com.ua

З 1918 по 1944 роки Хотинська фортеця перебуває під опікою румунських королів, але це триває до того моменту, поки Хотин остаточно не входить до складу УРСР. В 2000 році згідно указу Кабінету Міністрів України Хотинський замок отримує статус державного заповідника. А в 2007 фортеця входить в список "Семи чудес України".

Архітектура

Фортечний мур квітчають чотири основні вежі: Північна, Ковальська, Комендантська та вежа Смертників. Північна – найбільша вежа, серед народу отримала й іншу назву – фортеця фортець. Саме від Північної вежі розпочалося розбудовування кам'яної фортеці за наказом Данила Галицького. Вона прикрашена орнаментом з червоної цегли. Ковальська вежа знаменита тим, що була призначена для кування зброї.



Північна вежа замку / t-s.in.ua

В Комендантській вежі був особистий кабінет коменданта, а під нею розташувалися два підвальні приміщення завглибшки 10 метрів. Тут у свій час зберігалася зброя та їжа. Вежа смертників була призначена для страти ворогів, яких скидали з висоти 45-ти метрів.

Таємні символи

Цікаво, що на високих стінах збереглися незвичайні символи, які при будівництві були нанесені християнами. Візерунки різних видів – так звані вавілони (символи зодчих Мудрос) і Голгофи (символи святої гори). Ці символи були священними для християн, і турки, які прийшли на українську землю, не змогли стерти їх з будівлі. Для цього треба було б руйнувати стіни.



Символи на мурах фортеці / tsn.ua

Туристи, що проходять повз завжди звертають увагу на незвичайну пляму на одній із фортечних мурів. Кажуть, його помічали ще в 18 столітті. Про його походження є вже багато легенд: що це сльози загиблої дівчини і що саме в цьому місці була замурована людина під час будівництва. Насправді волога пляма утворила оліфа (до такого висновку прийшли після експертизи).



Пляма на одній із фортечних стін / 5.ua

А ще, існує легенда, під товщею річкової води ховається справжній скарб часів Хотинської битви. Хто знає, може колись вдасться знайти ці скрині з золотом, коштовним посудом і цінною зброєю.

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Цікаві факти

На території фортеці є колодязь, але кажуть, що ніхто не споруджував його тут. За часів турецької облоги, гарнізон знемагав від спраги. Одна дівчина вирішила спуститися до річки і наповнити глечик водою. Коли вона поверталася назад, ворожа стріла вразила її, але безіменна героїня змогла піднятися на фортечну стіну, доставивши живлющу вологу воїнам. Передавши глечик до рук захисників, дівчина впала без духу й на цьому місці з’явився колодязь



Колодязь на території замку / ukraine-is.com