Украина богата своими туристическими местами. На ее территории есть те достопримечательности, которые хочется посетить не один раз. Но есть несколько локаций, которые пользуются среди туристов особой популярностью.

Travel24 подготовил для вас подборку мест, которые точно поразят своей живописностью.

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Говерла

На самую высокую точку Украины тысячи людей поднимаются каждый год, что делает Говерлу одним из самых популярных мест.



Говерла / hotels24.ua

Водопад Шипот

Водопад является настоящим чудом Закарпатской природы. Расположен в ущелье Пилипец. Это едва ли не самый популярный водопад Украины.



Водопад Шипот / tamtour.com.ua

Озеро Синевир

Озеро является визитной карточкой Закарпатья. Это место, которое точно удивит своей легендой и вы захотите стать ее частью.



Озеро Синевир / karpaty.love

Золочевский замок

Один из замков "Золотой подковы Львовщины", где вы точно сделаете много снимков. Посетителям предлагают экскурсии в Большом жилом дворце, Китайском дворце и в восточном парке. Сюда едут, чтобы встретить призраков.



Золочевский замок / vidviday.ua

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Побывав в этом месте, вы точно захотите вернуть свои студенческие годы и выбрать для поступления именно этот университет. Ведь он так похож на Оксфордский, куда все мечтают попасть, хотя бы на экскурсию.



Черновицкий университет / chernivtsi-city.com

Олешковские пески

Это самый большой песчаный массив в Европе. Название происходит от наименования города Олешки. Существует мнение, что пустыня образовалась в результате ледника от которого оставалась грунтовая масса. Туристы всего мира хотят увидеть эту пустыню.



Олешковские пески / legend.24tv.ua

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

Пожалуй, самое популярное место во Львове, у всех кто был в этом городе есть фотография на фоне театра. Он построен в 1900 году по проекту архитектора Зигмунта Горголевского, который является автором сооружений в Польше и Германии.



Оперный театр во Львове / tsina.lviv.ua

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Фонтан Roshen

Это единственный в Украине и крупнейший в Европе плавающий фонтан. Он построен в русле реки Южный Буг, и ето делает его уникальным, потому что все остальные фонтаны в Украине создаются в искусственных бассейнах с системами очистки воды. Весной и летом тысячи туристов едут сюда, чтобы посмотреть на бесплатные водные представления, которые сопровождаются световыми и лазерными эффектами, музыкой и видеопроекциею.



Фонтан Roshen / ua.igotoworld.com

Конечно, это далеко не все достопримечательности Украины, которые являются популярными!