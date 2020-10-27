Атмосфера осеннего Киева – то дождевого, окутанного туманами, то золотисто-солнечного, испещренного багровыми листьями – не может не вдохновить жителей и гостей столицы к попытке поймать хороший момент в объектив камеры.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил для вас подборку мест Киева, где фото выйдут замечательными!

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Пирогово

Невероятно осенью выглядит Музей под открытым небом "Пирогово". Гуляя возле украинских избушек, где все окутано национальным колоритом, можно в полной мере ощутить все духовное богатство нашей истории. Ваши фотографии будут чрезвычайно атмосферными!

Парк КПИ

Парк Киевского политехнического института (КПИ) расположен вдоль проспекта Победы, рядом со станцией метро "Политехнический институт". Вы точно не останетесь равнодушным, ведь ваша фотосессия будет самой крутой среди всех! На фоне архитектурного сооружения ваши снимки украсят различные вековые деревья.

Пешеходный мост

Осенью здесь можно полюбоваться волшебным закатом солнца или рассветом, на фоне которого вы сможете иметь неповторимый вид и фото будут особенными! Направляясь по мосту на Труханов остров, насладитесь захватывающими видами на Днепр и выдающиеся архитектурные достопримечательности столицы.

Мариинский парк

Лучшее место, где в центре Киева можно почувствовать осень. Он представляет собой целый комплекс из Городского сада, Крещатого парка, Мариинского парка и Пешеходного моста. Такой огромной территорией можно гулять часами, а после фотосессии можно заглянуть на экскурсию в Мариинский дворец.

ВДНХ

На территории выставочного центра есть несколько локаций, особенно пригодных для осенних фотосессий в Киеве. Посетите стеклянную оранжерею, которая обросла растениями (в октябре она приобретает желто-оранжевого цвета), озеро с лебедями и фруктовые аллеи.

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Чем добраться?

Если вы отправляетесь в Киев, то дорога здесь преимущественно в хорошем состоянии, ведь это трасса. Однако, есть определенные участки, которые трудно преодолевать, поэтому идеальным вариантом транспорта будет SKODA KAROQ, ведь это модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 л и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.





SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об машине SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Удачных фото!