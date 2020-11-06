В Карпаты можно ехать круглый год, но осенью здесь привлекательнее всего. В первую очередь, посещение гор в это время года очень дешевое по сравнению с зимним или летним отдыхом. Во-вторых, осень в Карпатах может предложить кучу интересных развлечений.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ расскажет вам, почему стоит поехать в горы в ноябре.

Читайте также: Отпуск в ноябре: где отдохнуть в Украине с детьми

Посетить Сходницу

Это курорт на Львовщине, который расположен в долине реки Сходничанка на высоте 600 метров над уровнем моря. Здесь особый воздух – с пониженным содержанием кислорода, насыщенный ароматом хвои и множества лекарственных трав. Уникальность Сходницы в том, что это единственное место в Европе, где на одной территории – 40 источников с разным типом лечебных минеральных вод.



Пейзажи Сходница / hotels24.ua

Покорить Ушастый Камень

Панорамы, открывающиеся отсюда невероятно живописны. Ушастый Камень вошел в список популярных туристических маршрутов. Оценить пейзажи можно организовав пеший поход, во время которого вы также сможете посетить Дзембронский водопад.



Живописные пейзажи с вершины горы / karpaty.love

Заехать в Ворохту

Отдых здесь – это чистый воздух, горные долины, водопады, реки и неповторимый местный колорит. Подъем на самую высокую вершину Украины – Говерлу, происходит отсюда. В Ворохте вы сможете поправить здоровье и насладиться кристально чистым воздухом.



Ворохта с высоты птичьего полета / guide.karpaty.ua

Увидеть Синяк

Село в Мукачевском районе Закарпатской области Синяк получило такое название из-за цвета минеральной сероводородной воды, которая бьет из здешней земли почти на каждом шагу. Ванны с кисловатой на вкус "синьки" – лучшее лекарство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной систем.



Озеро Синее / ua-reporter.com

Подняться на Скалы Довбуша

Это увлекательная локация, где любители экстрима могут подняться на вершину скал и полюбоваться их величием и сделать хорошие снимки. Очертания огромных скал и гигантских камней, которые создала природа, напоминают фантастических существ.



Осенние Скалы Довбуша / uk.wikipedia.org

​Интересно: Успеть в ноябре: 10 парков Украины для Instagram-фото

Чем добраться?

Удобнее всего добираться в Карпаты собственным авто. Поскольку определенные участки не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также SKODA KAROQ может распознавать дорожные знаки. Она показывает их на дисплее перед рулевым колесом или на панели информационной системы (фиксирует знаки связаны с ограничением скорости, запретом обгона и другие). А багажное отделение этой модели считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Обязательно отправляйтесь в осенние Карпаты!