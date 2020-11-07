Оптимістична печера – це справжня скарбниця, яка приховує в собі загадки минулого. Тисячі туристів виходять із зони комфорту, щоб побачити підземні лабіринти своїми очима, відчути своїми ж колінами, плечима і головою.

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Печера Оптимістична розташована поблизу села Королівка Борщівського району Тернопільської області. На сьогодні вона перебуває у стані дослідження та недостатньо обладнана для масового туризму, тому екскурсії проводяться лише у супроводі спелеологів.



Печера Оптимістична / we.org.ua

Історія

Печера Оптимістична на Придністровському Поділлі була відкрита групою львівських спелеологів під керівництвом Мирона Савчина в 1966 році.

У квітні 1965 року вони натрапили на сліди існування великої невідомої порожнини. Невеликий струмок, що зникав під землею на дні карстової вирви у лісі поблизу села Королівка, вів углиб великого гіпсового масиву. Сильна тяга повітря з щілини над струмком свідчила про наявність у гірських породах об'ємних порожнин. Але увійти в печеру вдалося через рік. Після двох днів розкопок, група під керівництвом М. Савчина вперше проникла в невідому печеру і пройшла її ходами перші сотні метрів.



Печера Оптимістична у Борщеві / rest.guru.ua

Відтоді почалося регулярне розвідування, першопроходження і картування печери експедиціями Львівського спелеоклубу "Циклоп". З 1966 року до сьогодні спелеологи дослідили понад 216 кілометрів ходів, галерей і гротів цієї печери, що робить її найдовшою печерою Європи, найдовшою гіпсовою печерою світу та другою за довжиною серед вапнякових печер (поступається лише вапняковій Мамонтовій печері у США).

Опис

Печера Оптимістична утворилася внаслідок розчинення підземними водами гіпсів неогенового віку (14 мільйонів років). Вона являє собою складний за будовою горизонтальний площинний лабіринт гротів, ходів і галерей різної форми й розміру, закладений у 20-метровому пласті темно-бурого і жовтувато-сірого гіпсу.



Печера Оптимістична / travel.rbc.ua

У межах лабіринту печери виділяються 10 районів, кожний з яких вирізняється своїми особливостями. Дно ходів печери вкрите глиною або брилами гіпсу. Місцями, у найнижчих ділянках лабіринту, зустрічаються невеликі підземні озера із площею дзеркала води до 10 – 15 метрів. Температура повітря в печері постійна протягом усього року: 9,5 – 10,5°C.

Озера та гіпсові кристали

Має такі підземні озера: Мрія, Частинка Бога, П'ятикутне, Пермське, Фріке, Містик, Кишенька, Мікрон. Останнє озеро претендує на звання найбільшого підземного озера України. Його глибина 5 – 6 метрів, площа водного дзеркала — 500 метрів, температура води 7°C.



Озеро Мікрон у печері Оптимістичній / bdzhola.com

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Але найбільшим скарбом печери є вторинні мінеральні утворення, що протягом десятків тисяч років росли у підземних порожнинах. Це насамперед гіпсові кристали різноманітної форми та кольору, які називають "печерним снігом". Великий інтерес являють собою нещодавно відкриті кальцитові геліктити, унікальні для гіпсових печер. Це білі, жовті, рожеві утворення химерної форми, які нагадують морські анемони, корали.



Геліктити у печері Оптимістичній / irp.te.ua

Відвідати печеру можна, замовивши екскурсію. Є різні тури за складністю: простий триває всього пару годин, "середній" – близько чотирьох годин. Також є екстремальні тури, які можуть тривати набагато довше. Ціни за екскурсії стартують від 500 гривень.