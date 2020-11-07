Оптимистическая пещера – это настоящая сокровищница, которая скрывает в себе загадки прошлого. Тысячи туристов выходят из зоны комфорта, чтобы увидеть подземные лабиринты своими глазами, почувствовать своими же коленями, плечами и головой.

Travel24 расскажет вам об этом чуде природы.

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Пещера Оптимистическая расположена вблизи села Королевка Борщевского района Тернопольской области. На сегодняшний день она находится в состоянии исследования и недостаточно оборудована для массового туризма, поэтому экскурсии проводятся только в сопровождении спелеологов.



Пещера Оптимистическая / we.org.ua

История

Пещера Оптимистическая на Приднестровском Подолье была открыта группой львовских спелеологов под руководством Мирона Савчина в 1966 году.

В апреле 1965 года они наткнулись на следы существования большой неизвестной полости. Небольшой ручей, исчезал под землей на дне карстовой воронки в лесу возле села Королевка, вел вглубь большого гипсового массива. Сильная тяга воздуха из щели над ручьем свидетельствовала о наличии в горных породах объемных полостей. Но войти в пещеру удалось через год. После двух дней раскопок, группа под руководством М. Савчина впервые проникла в неизвестную пещеру и прошла ее ходами первые сотни метров.



Пещера Оптимистическая в Борщёве / rest.guru.ua

С тех пор началось регулярные разведки, первопрохождение и картирование пещеры экспедициями Львовского спелеоклуба "Циклоп". С 1966 года по настоящее время спелеологи исследовали более 216 километров ходов, галерей и гротов этой пещеры, делает ее самой длинной пещерой Европы, самой длинной гипсовой пещерой мира и второй по длине среди известняковых пещер (уступает только известняковой Мамонтовой пещере в США).

Описание

Пещера Оптимистическая образовалась вследствие растворения подземными водами гипсов неогенового возраста (14 миллионов лет). Она представляет собой сложный по строению горизонтальный плоскостной лабиринт гротов, ходов и галерей различной формы и размера, заложенный в 20-метровом пласте темно-бурого и желтовато-серого гипса.



Пещера Оптимистическая / travel.rbc.ua

В рамках лабиринта пещеры выделяются 10 районов, каждый из которых отличается своими особенностями. Дно ходов пещеры покрыто глиной или глыбами гипса. Местами, в низких участках лабиринта, встречаются небольшие подземные озера с площадью зеркала воды до 10 – 15 метров. Температура воздуха в пещере постоянна в течение всего года: 9,5 – 10,5 ° C.

Озера и гипсовые кристаллы

Имеет такие подземные озера Мечта, Частица Бога, Пятиконечная, Пермское, Фрике, Мистик, Карман, Микрон. Последнее озеро претендует на звание самого большого подземного озера Украины. Его глубина 5 – 6 метров, площадь водного зеркала – 500 метров, температура воды 7°C.



Озеро Микрон в пещере Оптимистической / bdzhola.com

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Но самым большим сокровищем пещеры являются вторичные минеральные образования, которые в течение десятков тысяч лет росли в подземных полостях. Это прежде всего гипсовые кристаллы разнообразной формы и цвета, которые называют "пещерным снегом". Большой интерес представляют собой недавно открытые кальцитовые геликтиты, уникальные для гипсовых пещер. Это белые, желтые, розовые образования причудливой формы, напоминающие морские анемоны, кораллы.



Геликтиты в пещере Оптимистической / irp.te.ua

Посетить пещеру можно, заказав экскурсию. Есть различные туры по сложности: простой длится всего пару часов, "средний" – около четырех часов. Также экстремальные туры, которые могут длиться гораздо дольше. Цены за экскурсии стартуют от 500 гривен.