Тернополь привлекает туристов интересным историческим прошлым и насыщенной культурной жизнью. И в последние годы город еще и претендует на звание гастрономической столицы Западной Украины. Здесь соединились лучшие кулинарные традиции разных народов Европы.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ посоветует вам, какие заведения Тернополя посетить.

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Если думаете, куда пойти стоит выбрать одно из заведений Семьи ресторанов Файного миста. Это самые популярные заведения Тернополя с различными концепциями и стилями кухни. Необходимо посетить все, ведь каждый интересный и особый по-своему. Есть семейные рестораны, есть пабы, в которых можно весело отдохнуть и пообщаться с друзьями, а есть те, где можно устроить зажигательную вечеринку.

Файне Мисто

Тернополяны и гости города уже давно полюбили этот паб. Здесь замечательная уютная атмосфера, сытная и вкусная кухня, большие порции и демократичные цены. Одно из самых популярных блюд паба Файне Мисто – это "Барский драник" с курицей или свининой, а еще авторские колбаски на гриле.

Клуб Файного

Если хотите попробовать европейскую кухню с акцентом на итальянских блюдах, то вам в это сити-кафе. Есть три разных зала, а также украшенная летняя терраса. Изюминкой заведения является сезонное меню, которое всегда меняется в зависимости от времени года. Блюдо, которое обязательно стоит попробовать в Клубе Файного – это итальянские тортеллини – с сыром, грибами, или с лососем, шпинатом и крем-сыром.

Noname

В дайв баре самые крутые вечеринки в Тернополе, вкусная и острая мексиканская кухня, дешевые алкогольные напитки. Настоящий рай для тернопольской молодежи, которая любит тусоваться. Здесь вы сможете полностью расслабиться и отдохнуть.

Young

Если любите азиатскую кухню, то Янг именно для вас. Здесь не только невероятно вкусные суши-роллы, но и много других блюд паназиатской кухни. Есть также лаундж-зона, где можно заказать кальян с ароматным дубайским табаком.

Na Nebi

Здесь вас ждет гриль и вино, а также украинская кухня в современной интерпретации. Безусловно изюминкой заведения является его расположение – на 6 этаже здания в самом центре Тернополя. Поэтому с панорамных окон и террасы открывается невероятный вид. Обязательно стоит попробовать в ресторане Na Nebi сочные и аппетитные стейки, лучшие в городе!

Jan Amor

Если речь о Jan Amor, то бесспорно, это один из лучших ресторанов в Тернополе. Концепция заведения – авторская кухня с изысканными нотами французских традиций. Этот ресторан специализируется на морепродуктах премиум-класса, в меню есть множество позиций с устрицами, к которым подберут идеальную бутылку вина.

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Пассаж Адлера 13

Бар Пассаж – место для дружеских посиделок. Именно здесь есть большое количество авторских коктейлей, а также настойки на травах. А вот с меню вы просто обязаны попробовать самые вкусные в Тернополе бургеры. Большие, аппетитные и сделаны из свежих и качественных ингредиентов.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Ваши дети смогут брать все что угодно с собой, потому объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в осеннем путешествии является то, что SKODA KODIAQ оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Приятного аппетита!