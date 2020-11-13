Джуринский водопад манит к себе туристов со всей страны, и не только. Здесь вы увидите очень красивый поток воды, отдохнете от шумного города и насладитесь великолепными пейзажами.

Travel24 расскажет вам об этом водопаде.

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Джуринский водопад, входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон", считается одним из самых живописных и интересных мест Тернопольщины. Джуринский водопад имеет еще одно название – Червоногородский.



Джуринский водопад / ua.igotoworld.com

Истории происхождения

Джуринский водопад считается рукотворным, но существует несколько версий его образования:

Согласно первой версии водопад создали турки во время осады Червоногородского замка в 1672 году. Они искусственно уменьшили поток полноводной реки, образовав водопад, чтобы завоевать замок, который прятался за водоемом. Эта версия опровергается старинными картами фон Миґа, на которых видно, что даже в конце XVIII в. река была полноводной, а рядом располагался водопад с мельницей.

Другая история говорит, что Червоногородский водопад образовали при реконструкции дворца для того, чтобы высадить роскошный парк вокруг сооружения. Однако такой вариант опровергает тот факт, что рядом сохранился мост XIX в., в котором не было бы необходимости, если полноводная река уже не существовала.



Джуринский водопад / karpaty.life

Еще одна версия настаивает, что Джуринский водопад является результатом работы природы. Наиболее правдоподобной является рассказ о том, что водопад создали для функционирования мельницы, ведь потребность в таком сооружении в то время была очень большой.

Описание

Многие считают, что вода Джуринского водопада имеет целебные свойства. Водопад шириной 20 метров имеет высоту падения воды 16 метров, что делает его самым высоким равнинным водопадом в Украине. Из-за наличия трех каскадов он чрезвычайно шумный. Стоя у подножия водопада, вы вряд ли услышите своего собеседника.

Что интересного вблизи

Неподалеку от Джуринского водопада расположен еще один водопад "Девичьи слезы" и небольшой грот – "пещера отшельника". По легенде, этот водопад берет начало из источника, из которого бьет целебная вода. Наряду с пещерой установлены фигура Божьей Матери и крест. Местные жители считают это место святым и приходят к нему за благодатной энергетикой.



"Пещера отшельника" / teren.in.ua

Интересные факты

Город Червоногород и именно урочище получило свое название благодаря красному оттенку почвы в этой местности. Земля здесь красная через особый химический состав. Во время дождя цвет становится еще более насыщенным, а лужи напоминают вино.

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