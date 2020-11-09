Дворцово-парковый комплекс с момента своего основания почти не изменился. Здесь длинные аллеи с фонтанами, скульптурами и амфитеатром, романтические руины и каменные мостики. Говорят, сюда хорошо ехать за творческим вдохновением – писать картину, или сочинять стихи.

Travel24 расскажет вам об этом сказочном месте.

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На берегу реки Смош в Ичнянском районе Черниговщины расположен Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" – один из самых известных в свое время культурных центров и яркий образец усадебной архитектуры.

История

Был создан в 1981 году на основе дворцового ансамбля и парка дворянской усадьбы. Первое упоминание о Качановке относят к началу 40-х годов 18 века. Именно тогда певчий Императорского хора Федор Каченовский купил небольшие хитрец в Черниговской губернии. Свою историю Качановка начала с усадьбы, которую основал граф, известный русский полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский.



Заповедник Качановка / ua.igotoworld.com

Усадьба была одной из резиденций президента Малороссийской коллегии и генерал-губернатора Малороссии. Вскоре украинский зодчий Максим Мосцепанов по заказу графа возвел здесь роскошный дворец в романтическом стиле и заложил роскошный парк.

Однако славу Качановке принес 1824, когда усадьбой владели помещики-меценаты Тарновские. Именно меценат Василий Тарновский превратил этот живописный уголок в настоящую архитектурно-художественную жемчужину.



Дворец в Качановке / tripadvisor.ru

Что увидеть

На территории заповедника удалось сохранить овеянные легендами горки Любви и Верности, "Романтические" руины на берегу Большого пруда, которые являются уникальным памятником садово-паркового искусства 18 века, беседку с гротом, более известную как беседку Михаила Глинки. Вы также увидите здесь Георгиевскую церковь 1816-1828 годов и дворец с флигелями конца 17 – начала 20 веков. Особого внимания заслуживает дворец с флигелями. Его парадные залы, жилые и гостевые комнаты всегда были наполнены духом искусства. Во всех комнатах на стенах висели картины и иконы.



Георгиевская церковь на территории Качановки / chernihivregion.travel

Качановка сегодня

Сегодня площадь усадебного парка составляет 600 гектаров, из которых 116 занимают ставки. Дворцово-парковый ансамбль "Качановка" входит в Государственный реестр национального культурного достояния, национальной системы туристического маршрута "Ожерелье Славутича", а с 2001 года имеет почетный статус Национального заповедника.



Территория паркового ансамбля Качановка / incomartour.com.ua

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Интересные факты

Здесь написал свои лучшие произведения талантливый украинский художник Василий Штернберг, работал над оперой "Руслан и Людмила" Михаил Глинка, писал картину "Вечорныци" Илья Репин, сюда наведывался украинский поэт Тарас Шевченко.

В 2019 году здесь проходили съемки известной украинской костюмированной теледрамы Феликса Герчикова и Макса Литвинова – "Крепостная".



Кадр из теледрамы "Крепостная" / stb.ua