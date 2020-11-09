Палацово-парковий комплекс із часу свого заснування майже не змінився. Тут довгі алеї із фонтанами, скульптурами та амфітеатром, романтичні руїни та кам'яні місточки. Кажуть, сюди добре їхати за творчим натхненням – писати картину, чи складати вірші.

Travel24 розповість вам про це казкове місце.

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На березі річки Смош в Ічнянському районі Чернігівщини розташований Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" – один із найвідоміших свого часу культурно-мистецьких осередків та яскравий взірець садибної архітектури.

Історія

Був створений у 1981 році на основі палацового ансамблю і парку дворянської садиби. Першу згадку про Качанівку відносять до початку 40-х років 18 століття. Саме тоді півчий Імператорського хору Федір Каченовський купив невеличкі хутірці в Чернігівській губернії. Свою історію Качанівка розпочала із садиби, яку заснував граф, відомий російський полководець Петро Олександрович Рум'янцев-Задунайський.



Заповідник Качанівка / ua.igotoworld.com

Садиба була однією з резиденцій президента Малоросійської колегії й генерал-губернатора Малоросії. Невдовзі український зодчий Максим Мосцепанов на замовлення графа звів тут розкішний палац у романтичному стилі та заклав розкішний парк.



Проте славу Качанівці приніс 1824 рік, коли садибою володіли поміщики-меценати Тарновські. Саме меценат Василь Тарновський перетворив цей мальовничий куточок у справжню архітектурно-художню перлину.



Палац у Качанівці / tripadvisor.ru

Що побачити

На території заповідника вдалося зберегти овіяні легендами гірки Кохання і Вірності, "Романтичні" руїни на березі Великого ставу, які є унікальною пам'яткою садово-паркового мистецтва 18 століття, альтанку з гротом, більш відому як альтанку Михайла Глинки. Ви також побачите тут Георгіївську церкву 1816–1828 років і палац з флігелями кінця 17 – початку 20 століть. Особливої уваги заслуговує палац з флігелями. Його парадні зали, житлові й гостьові кімнати завжди були наповнені духом мистецтва. В усіх кімнатах на стінах висіли картини та ікони.



Георгіївська церква на території Качанівки / chernihivregion.travel

Качанівка сьогодні

Сьогодні площа садибного парку становить 600 гектар, з яких 116 займають ставки. Палацово-парковий ансамбль "Качанівка" входить до Державного реєстру національного культурного надбання, національної системи туристичного маршруту "Намисто Славутича", а з 2001 року має почесний статус Національного заповідника.



Територія паркового ансамблю Качанівка / incomartour.com.ua

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Цікаві факти

Тут написав свої кращі твори талановитий український художник Василь Штернберг, працював над оперою "Руслан і Людмила" Михайло Глинка, писав картину "Вечорниці" Ілля Рєпін, сюди навідувався український поет Тарас Шевченко.

У 2019 році тут проходили зйомки відомої української костюмованої теледрами Фелікса Герчикова і Макса Литвинова – "Кріпосна".



Кадр із теледрами "Кріпосна" / stb.ua