Вінниця – обласний центр в Україні, розташований на території історичного Поділля. Для українського та іноземного туриста часто асоціюється з масштабними фонтанами на Південному Бузі. Але має Вінниця й інші привабливі локації.

Немає в Україні нетуристичних міст, переконаний Travel 24. На доказ цього сьогодні поговоримо про Вінницю.

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5 туристичних візитівок Вінниці

Водонапірна вежа

Про Водонапірну вежу у мережі найчастіше говорять саме як про візитну картку Вінниці. Це башта з годинником, збудована з цегли за проєктом архітектора Григорія Артинова у 1911 році для першого міського водопроводу.

Розташована Водонапірна вежа у центральній частині Вінниці, на Європейській площі у пішохідній зоні. І хоча пам'ятці вже понад 100 років, за цей час вона майже не змінилася.

Цікаво, що могла й не зберегтися: радянська влада у 70-х роках вирішила, що вежа не вписується у "социалістічєскій облік" міста, тож постановила її знести. На щастя, вся інтелігенція виступила проти – пам'ятку вдалося зберегти.



Вінниця, Водонапірна вежа / Колаж 24 каналу

Вінницький фонтан Roshen

Єдиний в Україні й найбільший у Європі плаваючий фонтан, а ще й світломузичний. Компанія ROSHEN збудувала його у 2011 році в річищі Південного Бугу. Споруда дійсно унікальна – взимку її можна занурити під воду, заховати під лід.

Завдовжки конструкція фонтану – 140 метрів, а водяні струмені здатні сягати 60 метрів заввишки. Яскраві шоу води й світла під супровід музики показують із кінця квітня до кінця жовтня щовечора. Вдень фонтан теж працює – як фонтан.

Завдяки фонтану ROSHEN вінницька набережна стала популярним місцем відпочинку для містян, а також привабливим місцем для туристів з усіх усюд, місцем, які неможливо не відвідати, приїхавши до Вінниці.



Вінницький фонтан ROSHEN / Фото pinterest

Музей-садиба Пирогова

Вінниця так сподобалася видатному хірургу та вченому Миколі Пирогову, що останні 20 років свого життя він мешкав саме там. Микола Пирогов – засновник військово-польової хірургії та товариства Червого Хреста.

У його садибі "Вишня" (вулиця Пирогова, 155) нині працює музейний комплекс – церква-некрополь, у якому розмістили забальзамоване тіло Пирогова, його будинок, музей-аптека, відтворений інтер'єр приймальні та операційної XIX століття.

Музей-садиба Пирогова належить до найважливіших об'єктів культурної спадщини України.



Музей-садиба Пирогова / Фото музею Пирогова

Преображенський собор

У 1624 році у Вінниці з'явився Домініканський монастир. Згодом – у XVIII столітті – навколо нього побудували Преображенський кафедральний собор. У 1832 він став православним, монастир розформували.

У радянські часи й аж до 1991 року функціонував як зал органної музики. Тепер це знову церква. Розташований собор у Вінниці, в центрі, на вулиці Соборна, 23.

Цікаво, що цей храм у стилі барокко виконував не тільки релігійну функцію – він входив у систему міських мурів.



Преображенський собор, Вінниця / Колаж 24 каналу

Палац Грохольських

Палац або садиба Грохольських – комплекс споруд кінця XVIII століття у ландшафтному П'ятничанському парку. Збудував його граф Міхал Грохольський у стилі раннього класицизму. Іноді палац так і називають – П'ятничанським.

Парк навколо палацу побудували пізніше, в другій половині XIX століття, коли захищатися вже від когось не було потреби й фортифікаційне призначення палацу втратило сенс.

Парк, до слова, цікавий сам по собі: 32 гектари землі усаджені соснами, ялинами, модринами, віковими дубами – із вкрапленнями березових гаїв, масивів білої акації, канадської тополі та інших дерев, навіть рідкісних.



Палац Грохольських або П'ятничанський палац / Фото wikimedia

Це корисно 6 пристроїв для авто, які зроблять подорож комфортнішою

Бонусна візитівка

Музей Автомотовелофототелерадіо

Це дуже цікавий музей ретро-техніки у Вінниці. Він відкритий 2013 року в центрі міста, в основі експозиції – приватні колекції раритетних автомобілів та іншої техніки.