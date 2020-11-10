Компанія Google на прохання Державного агентства розвитку туризму оприлюднила список найпопулярніших місць та об'єктів в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.

Цю інформацію оприлюднила прессслужба Держагентства. Читайте також: Розкішна садиба Качанівка: куточок раю на Чернігівщині Перелік складений за результатами аналізу 9 місяців 2020 року. Цьогоріч попит на внутрішній туризм зріс у зв'язку з пандемією коронавірусу та закритими кордонами.

Фото: Державне агентство розвитку туризму України Google поділив запити на 4 категорії: Природні парки та заповідні зони Бакота

Рожеве озеро (Лемурійське, що на Херсонщині)

Лемурійське озеро / uk.wikipedia.org Тустань

Синевир

Блакитні озера (Чернігівщина) Міські парки та розважальні зони Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького (Харків)

Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького / tourcenter.kh.ua Зоопарк у Києві

Аквапарк у Затоці

Аквапарк в Одесі

Х-Park у Києві Море та пляжі Аркадія

Курорт Аркадія в Одесі / ru.wikipedia.org Залізний порт

Чорноморськ

Кирилівка

Коблево Гори Буковель

Буковель / wellland.com.ua Драгобрат

Верховина

Яремче

Карпати загалом