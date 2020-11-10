Google назвав найпопулярніші туристичні місця в Україні відповідно до пошуку: перелік
Компанія Google на прохання Державного агентства розвитку туризму оприлюднила список найпопулярніших місць та об'єктів в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.
Цю інформацію оприлюднила прессслужба Держагентства.
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Перелік складений за результатами аналізу 9 місяців 2020 року. Цьогоріч попит на внутрішній туризм зріс у зв'язку з пандемією коронавірусу та закритими кордонами.
Фото: Державне агентство розвитку туризму України
Google поділив запити на 4 категорії:
Природні парки та заповідні зони
- Бакота
- Рожеве озеро (Лемурійське, що на Херсонщині)
Лемурійське озеро / uk.wikipedia.org
- Тустань
- Синевир
- Блакитні озера (Чернігівщина)
Міські парки та розважальні зони
- Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького (Харків)
Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького / tourcenter.kh.ua
- Зоопарк у Києві
- Аквапарк у Затоці
- Аквапарк в Одесі
- Х-Park у Києві
Море та пляжі
- Аркадія
Курорт Аркадія в Одесі / ru.wikipedia.org
- Залізний порт
- Чорноморськ
- Кирилівка
- Коблево
Гори
- Буковель
Буковель / wellland.com.ua
- Драгобрат
- Верховина
- Яремче
- Карпати загалом
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