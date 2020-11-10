Google назвал самые популярные туристические места в Украине согласно поиску: перечень
Компания Google по просьбе Государственного агентства развития туризма обнародовала список самых популярных мест и объектов в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search.
Ету информацию обнародовала прессслужба Госагентства.
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Перечень составлен по результатам анализа 9 месяцев 2020 года. В этом году спрос на внутренний туризм вырос в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами.
Фото: Государственное агентство развития туризма Украины
Google разделил запросы на 4 категории:
Природные парки и заповедные зоны
- Бакота
- Розовое озеро (Лемурийское, что на Херсонщине)
Лемурийское озеро / uk.wikipedia.org
- Тустань
- Синевир
- Голубые озера (Черниговщина)
Городские парки и развлекательные зоны
- Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького (Харьков)
Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького / tourcenter.kh.ua
- Зоопарк в Киеве
- Аквапарк в Затоке
- Аквапарк в Одессе
- Х-Park в Киеве
Море и пляжи
- Аркадия
Курорт Аркадия в Одессе / ru.wikipedia.org
- Железный порт
- Черноморск
- Кирилловка
- Коблево
Горы
- Буковель
Буковель / wellland.com.ua
- Драгобрат
- Верховина
- Яремче
- Карпаты в целом
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