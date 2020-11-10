Компания Google по просьбе Государственного агентства развития туризма обнародовала список самых популярных мест и объектов в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search.

Ету информацию обнародовала прессслужба Госагентства.

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Перечень составлен по результатам анализа 9 месяцев 2020 года. В этом году спрос на внутренний туризм вырос в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами.



Фото: Государственное агентство развития туризма Украины

Google разделил запросы на 4 категории:

Природные парки и заповедные зоны

Бакота

Розовое озеро (Лемурийское, что на Херсонщине)



Лемурийское озеро / uk.wikipedia.org

Тустань

Синевир

Голубые озера (Черниговщина)

Городские парки и развлекательные зоны

Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького (Харьков)



Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького / tourcenter.kh.ua

Зоопарк в Киеве

Аквапарк в Затоке

Аквапарк в Одессе

Х-Park в Киеве

Море и пляжи

Аркадия



Курорт Аркадия в Одессе / ru.wikipedia.org

Железный порт

Черноморск

Кирилловка

Коблево

Горы

Буковель



Буковель / wellland.com.ua